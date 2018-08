Volei

Voleibalistul echipei LPS – CSŞ Suceava Eduard Cazacu a reuşit să urce pe podiumul Campionatului Balcanic de Volei pentru cadeţi, la prima sa participare într-o competiţie internaţională. Pregătit la Suceava de antrenorul Tudor Orăşanu, voleibalistul Eduard Cazacu a participat zilele trecute cu echipa României de cadeţi la Campionatul Balcanic ce a avut loc în localitatea Vlajevo din Serbia. În lotul României s-a aflat un alt sportiv ce provine din judeţul Suceava, Adrian Holotă, voleibalist descoperit şi format la Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni de antrenorul Marius Stan, ce a plecat la CTF Mihai I Bucureşti, acolo unde joacă şi la echipa de seniori în Divizia A2. De altfel, la finalul competiţiei, Adrian Holotă a fost singurul român ce a ajuns în echipa ideală a competiţiei balcanice, el fiind de mai mulţi ani la loturile naţionale ale României. Suceveanul Eduard Cazacu s-a aflat la prima convocare în loturile naţionale, iar după un cantonament în care s-au aflat peste 20 de sportivi a reuşit să rămână în primii 12 jucători cu care România a abordat Balcaniada.

„Pentru Eduard Cazacu această primă convocare la lotul naţional vine după evoluţiile foarte bune de la turneele finale de cadeţi şi juniori, acolo unde a fost remarcat de antrenorii naţionalei de cadeţi. El a făcut volei până în clasa a VIII-a şi apoi s-a lăsat doi ani de zile, dar a revenit şi a muncit foarte mult şi a recuperat considerabil, evoluând şi la seniori, la CSM Suceava. Îl ajută mult şi fizicul, are 2,02 metri şi este foarte bine legat şi după părerea mea are toate calităţile pentru a ajunge un jucător valoros. Mai are mult de muncă, dar dacă va lucra foarte mult, aşa cum a făcut-o în ultimul an, cu siguranţă va ajunge departe”, a explicat antrenorul lui Eduard Cazacu de la Suceava, Tudor Orăşanu.

Echipa României de cadeţi a câştigat primele două meciuri din grupa A, 3 – 0 la seturi cu Albania şi 3 – 3 cu Bosnia şi Herţegovina, şi a pierdut ultimul meci, 2 – 3, cu ţara gazdă, Serbia. Cu şase puncte, România s-a calificat în semifinale, acolo unde a pierdut în faţa Turciei, echipă ce a avea să câştige trofeul, după ce-n finală a învins Serbia. În finala Mică, România a învins cu 3 – 0 la seturi naţionala Moldovei şi a cucerit astfel medalia de bronz.