Festival

Organizatorii festivalului Bucovina Rock Castle au pus în vânzare abonamente şi biletele pentru concertele care vor avea loc în şanţul de apărare al Cetăţii de Scaun al Sucevei în perioada 24-26 august 2018. Abonamentele pentru cele trei zile şi biletele pentru fiecare zi în parte pot fi achiziţionate deja online, pe site-ul www.iabilet.ro, şi vor putea fi cumpărate şi direct la intrarea la festival. Preţul unui abonament pentru toate cele trei zile este de 30 de lei, în timp ce preţul pentru o zi de concerte este de 20 de lei.

La ediţia de anul acesta organizatorii au pregătit două locaţii în care vor avea loc concertele, o scenă amplasată pe platoul cetăţii, acolo unde vor cânta formaţii tinere, aflate la debut, şi o scenă amplasată în şanţul cetăţii, pe care vor urca invitaţii principali. Pentru prima dată, la Bucovina Rock Castle vor cânta irlandezii de la Primordial. Cu o carieră de peste 30 de ani, Primordial au lansat anul acesta un nou material discografic, intitulat „Exile Among the Ruins”, irlandezii fiind fără doar şi poate formaţia cea mai importantă care va cânta la ediţia de anul acesta a festivalului de rock de la Suceava. Printre trupele principale care vor mai cânta la Bucovina Rock Castle 2018 se mai numără De Staat (Olanda), Bucovina, 1000mods (Grecia), Jinjer (Ucraina), Luna Amară şi Dordeduh.

În toate cele trei zile ale festivalului concertele vor începe la ora 16:30 pe scena 2, din parcarea de pe platoul Cetăţii de Scaun, şi vor continua de la ora 19:00, pe scena 1, din şanţul cetăţii.

Concertele de vineri vor avea loc în următoare ordine: scena 2 – Lexem (16:30), Linear Disorder (17:15) şi Nightrain (18:00); scena 1 – Relative (19:00), Roadkill Soda (20:00), Dirty Shirt (21:00), Implant Pentru Refuz (22:00) şi De Staat (23:00). Pentru ziua de sâmbătă sunt programate următoarele concerte: scena 1 - Contraband X (16:30), Black Out (17:15), Katara (18:00); scena 1 - 9 Ani Lumină (19:00), Toy Machines (20:00), Robin And The Backstabbers (21:00), Luna Amară (22:00) şi 1000mods (23:00). Duminică, în ultima zi a festivalului, vor cânta trupele: scena 2 – Tenebres (16:30), Symphress (17:15), Paradox Theory (18:00); scena 1 - Gray Matters (19:00), Dordeduh (20:00), Jinjer (21:00), Primordial (22:00) şi Bucovina (23:00).