Canotaj

De ieri, 48 de canotori români au intrat în lupta pentru medalii la Campionatul Mondial de Tineret, competiţie ce se desfăşoară până duminică, în localitatea Poznan din Polonia. Dintre aceştia, nu mai puţin de 20 de sportivi sunt din judeţul Suceava, unii dintre ei fiind legitimaţi sau foşti canotori descoperiţi şi formaţi la Clubul Sportiv Municipal Suceava, de antrenorul Ioan Despa, şi la Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni, de antrenorii Vasile şi Ana Avrămia. Cel mai valoros canotor al Clubului Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari, este unul dintre principalii candidaţi la medalie, chiar şi la cea de aur în proba de patru rame, într-o barcă în care vor mai trage doi sportivi din judeţul Suceava, Mihai Vasile Ţigănescu (Horodnic de Jos) şi Ştefan Constantin Berariu (Dumbrăveni), al patru component al echipajului fiind Ciprian Huc. Cosmin Pascari este în al doilea an la tineret şi alături de colegii săi s-a remarcat în acest an la două cupe mondiale de seniori, unde au urcat pe podium, deşi sunt încă la tineret. Pascari, alături de Ţigănescu şi Berariu, are în palmares medalia de aur la mondialele de juniori de acum doi ani. Anul trecut, Cosmin Pascari a fost pentru a patra oară cel mai bun sportiv de la CSM Suceava, după un loc IV la Cupa Mondială de seniori, în proba de dublu rame, două medalii de aur la Campionatul Mondial şi cel European de tineret şi locul VII la Campionatul Mondial de seniori.

„Am venit la acest Campionat Mondial de tineret pentru a câştiga şi pentru a demonstra că avem deja o gândire mult mai matură decât vârsta. Faţă de anul trecut concurez într-o barcă total diferită şi va fi din ce în ce mai greu după ce ne-am remarcat la cele două Cupe Mondiale de seniori, deoarece adversarii ne cunosc şi ştiu că barca noastră merge foarte bine”, a explicat Cosmin Pascari înainte de a intra în lupta pentru medaliile mondiale la tineret.

Alexandru Ciobâcă, de la CSM Suceava, va trage în barca de dublu rame alături de Florin Lehaci, un alt canotor din judeţul Suceava

Cel de-al doilea sportiv de la CSM Suceava, Dumitru Alexandru Ciobâcă, pregătit de antrenorul Ioan Despa, va trage în proba de dublu rame, alături de un alt sportiv ce provine din judeţul Suceava, Florin Sorin Lehaci.

„Sper ca la acest Campionat Mondial, Cosmin Pascari să câştige o medalie, mai ales că este colo, în lupta pentru titlul de campion. Cei trei canotori din judeţul Suceava din barca de patru rame, Pascari, Ţigănescu şi Berariu, se cunosc foarte bine, ei fiind şi campioni mondiali de juniori. Mai mult, această barcă a mers foarte bine în 2018, în competiţiile de seniori, unde are un timp foarte bun şi are mari şanse să concureze şi la Campionatul European de seniori, ce va avea loc în Scoţia”, a explicat antrenorul de la CSM Suceava, Ioan Despa.

O altă sportivă formată la CSM Suceava, ce este la Steaua Bucureşti, Larisa Elena Roşu, va concura în proba de dublu vâsle alături de o altă canotoare din judeţul Suceava, Ancuţa Bodnar, în timp ce o altă sportivă de la CSM ce a plecat la Steaua, Iuliana Mihai, va concura în proba de simplu categorie uşoară.

Trei dintre canotorii de la Campionatul Mondial de Tineret au fost descoperiţi şi formaţi la CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni de antrenorii Vasile şi Ana Avrămia, iar acum sunt legitimaţi la Steaua Bucureşti. Astfel, Magdalena Rusu va trage în proba regină, cea de 8+1, alături de alte sportive din judeţul Suceava, Roxana Anghel, Andreea Budeanu şi Mădălina Moroşan. La masculin, Cristian Cojocaru va trage la dublu vâsle, iar Sebastian Cornea va concura în barca de 4+1. Alţi trei canotori din judeţul nostru, Sergiu Bejan, Alexandru Macovei şi Constantin Radu, fac parte din echipajul de 8+1, în timp ce Bogdan Baitoc va concura la patru vâsle, Maria Tivodariu la dublu rame şi Elena Logofătu în proba de vâsle.

Această ediţie a Campionatului Mondial de Canotaj pentru Tineret va fi una cu participare record din toate punctele de vedere, una în care 55 de naţiuni vor arunca în luptă 888 de canotori şi 332 de echipaje. România, care anul trecut s-a aflat printre cele mai puternice naţiuni, ocupând locul 4 în lume, cu două medalii de aur şi două de argint, va fi şi de data aceasta în prim-planul luptelor pentru medalii, cu o participare consistentă, 26 de băieţi şi 22 de fete.