Aşa cum din nefericire s-a adeverit, prima din cele patru mai mândre şi mai cornute dintre echipele româneşti de fotbal românesc, însăşi campioana patriei, CFR tumnai de la Cluj, e ca şi cărată din Champions' League, bătută ca ultima găină, chiar la ea în bătătură, de o echipă de împiedicaţi nordici, pe care singurul lucru care i-a încurcat pe toloaca de la Cluj era mingea. Nu ştim dacă-i încurca şi pe ai noştri, din moment ce au evitat-o atât de îndârjit încât n-au dat cu ea spre poarta pizmaşilor nici măcar o singură dată în 90 de minute, plus prelungirile regulamentare. Ajunşi aici, se cuvine să remarcăm schimbarea la faţă a echipei, odată cu înlocuirea fostului antrenor, Dan Petrescu, cu un băiat a cărui principală/singura calitate este că-l cheamă ca pe tăticul lui, domnul Nea Puiu. Schimbarea despre care vorbesc înseamnă că dacă în sezonul trecut CFR juca urât, închis, cu dosu-n poartă, acum nici măcar asta n-am mai observat, băieţii din teren plimbându-şi dosurile cam fiecare pe unde-l duceau mintea şi lipsa de imaginaţie. Unul singur dintre toţi amărâţii scoşi la iarbă verde pe-nserate părea să aibă habar ce e acela fotbal: Ţucudean, pe care îl sfătuiesc să-şi caute de urgenţă o echipă chiar de fotbal, eventual în străinătate, adică în Bulgaria, locul cel mai promiţător dintre cele unde fotbaliştii români se bucură încă de credit, celălalt fiind China. Aceia dintre dumneavoastră predispuşi la cârcoteală ar putea să mă atenţioneze că Ţucudean n-a tras nici el vreodată la poartă, din moment ce totalul şuturilor expediate de CFR Cluj a fost de 0 (zero)! Da, însă ca să tragi e nevoie şi de minge, iar lui Ţucudean cine să i-o fi dat, dacă toţi fugeau de ea ca de Satana? Inclusiv Arlauskis, care însă n-a fugit la timp, astfel că mingea cred că i-a pârlit niţeluş pielea de pe palme... Ideea e că doar nu era tocmai Arla să fie mai breaz decât ăilalţi care păreau cazuri sociale, nu fotbalişti! O greşeală, e drept, am comis şi eu, anunţând la Radio Top, în dimineaţa meciului, că "CFR Cluj joacă diseară penultimul meci din cupele europene"! Eroare: după ce o gonesc împiedicaţii de suedezi din Champions' League, mai are să se facă de panaramă de încă două ori şi în Europa League. Cred că alea calificatele în acel tur vor pune milioane de lumânări pe tot continentul, în speranţa că tragerea la sorţi le va aduce faţă în faţă cu actorii de stand up comedy de la Cluj. Dacă vreţi să vedeţi pe înserate alte două caricaturi, Viitorul şi FCSB, nu uitaţi să vă reînnoiţi stocurile de antinevralgic. Sau de ţuică, pe care însă s-o beţi înainte de cataclisme, încât să adormiţi şi astfel să evitaţi infarctul.