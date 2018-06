Handbal, juniori II

După ce în weekend a reuşit să câştige medalia naţională de argint la juniori I, secţia de handbal a Liceului cu Program Sportiv Suceava este foarte aproape de o nouă performanţă notabilă la nivel de ţară. Echipa de handbal juniori II pregătită de antrenorul Iulian Dugan a reuşit ieri să-şi asigure un loc între primele 4 echipe din ţară, la turneul final al Campionatului Naţional ce are loc la Turnu Severin. Sucevenii au început meciurile din grupă cu o victorie în partida cu CSŞ Alexandria, scor final 32 – 28. În acest meci, elevii lui Iulian Dugan au avut de luptat în primul rând cu căldura dintr-o sală ce nu are aerisire. La pauză a fost egal, 14 – 14, iar în ultimele 10 minute ale părţii secunde, LPS Suceava s-a distanţat decisiv. Ieri, în al doilea meci, sucevenii au ratat destul de mult în prima repriză şi le-au permis celor de la CSM Şcolar Reşiţa să conducă la pauză cu 15 – 13. În partea a doua, sucevenii au revenit şi s-au impus în final la trei goluri, 33 – 30.

„Din păcate a trebuit să jucăm pe o căldură sufocantă, deoarece sala nu are aerisire, iar acest lucru şi-a pus amprenta pe jocul din teren al ambelor echipe. Din fericire am reuşit să jucăm mult mai bine în repriza secundă a ambelor meciuri şi să ne asigurăm un loc în semifinalele competiţiei. Mâine vom juca cu cei de la Bacău, o echipă pe care am învins-o în prima fază a competiţiei, dar cu care vom avea un meci mult mai greu deoarece au o victorie şi este un meci decisiv pentru a spera la semifinale. Ne dorim să continuăm meciurile bune şi-n continuare şi să urcăm cât mai sus”, a explicat antrenorul Iulian Dugan.

LPS Suceava foloseşte la acest turneu final un lot format din sportivii: portari – Ionuţ Andreescu, Teofan Hirghiligiu şi Alexandru Babiuc, Claudiu Lazurcă, Emanuel Muntean, Casian Gabinat, Robert Chirilă, Albert Vizitiu, Fabian Rusu, Ionuţ Huţan, Mihnea Bejan, Daniel Guranda, Samuel Stanciuc şi Vlad Lazoreac.

Clasamentul grupei

1. LPS Suceava 2 2 0 0 65 58 4

2. CSM Şcolar Reşiţa 2 1 0 1 60 59 2

3. CS Ştiinţa Municipal Bacău 2 1 0 1 54 56 2

4. CSS Alexandria 2 0 0 2 54 60 0