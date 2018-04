Handbal, juniori I

Handbalul juvenil de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a reușit zilele trecute o nouă performanţă, și anume calificarea la turneul final al Campionatului Naţional pentru juniori I. Echipa pregătită de antrenorul Răzvan Bernicu a făcut un turneu aproape perfect la semifinalul de la Mediaș, terminând grupa pe primul loc, la egalitate de puncte cu echipa puternicului club Potaissa Turda, dar cu un golaveraj mai bun. Sucevenii au început în forţă acest turneu și s-au impus fără probleme în faţa echipei CSȘ Călărași, cu scorul de 44 – 28, la capătul unui meci în care elevii lui Răzvan Bernicu au condus tot timpul, la pauză având deja 17 – 10. În meciul doi, LPS-ul a întâlnit principala contracandidată la locul I în grupă, Potaissa Turda, echipă ce avea doi jucători și-n lotul echipei mari, în Liga Naţională, sucevenii avându-l doar pe Claudiu Lazurcă, ce evoluează și pentru echipa de seniori a Universităţii Suceava. Partida a fost una echilibrată, cu o primă repriză în care Potaissa a condus la două goluri, la pauză fiind 14 – 12, dar și o a doua repriză în care LPS-ul a jucat mai bine, dar n-a reușit să se distanţeze decisiv. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 29 – 29, elevii lui Răzvan Bernicu având ultimul atac, pe care nu l-au concretizat în gol. Vineri, în meciul trei, Suceava a trecut fără probleme de CS Dinamo București, scor 36 – 20, după ce la pauză a fost 19 – 9.

Sucevenii au învins CSS Odorhei în meciul decisiv pentru calificarea la turneul final

Sâmbătă, LPS Suceava a avut un nou meci decisiv în compania echipei CSȘ Odorhei, formaţie ce era în lupta pentru turneul final. Elevii lui Răzvan Bernicu au început mai greu acest meci și au fost conduși cu 5 – 1 în minutul 7, dar și-au revenit și au marcat de 6 ori la rând, iar la pauză aveau un avantaj de două goluri, scor 15 – 13. În partea a doua, LPS Suceava a condus și la 7 goluri, iar pe final a gestionat foarte bine momentele de inferioritate, când a avut și doi jucători eliminaţi, scor final 31 – 27. Având același număr de puncte cu Turda și meci egal în întâlnirea directă, sucevenii aveau nevoie de un golaveraj superior pentru a termina pe locul I. Acest lucru s-a întâmplat în ultimul meci, cu LPS Liceul Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia, meci câștigat de suceveni cu scorul de 60 – 25.

„Am început meciul cu Odorhei practic de la 1 – 5, dar mă bucur că jucătorii noștri au revenit imediat, au preluat conducerea și au condus până la final. A fost un meci tensionat, în faţa unei echipe ce are patru jucători la loturile de juniori și tineret, în care miza era calificarea mai departe. Echipa s-a mobilizat și a gestionat foarte bine mai ales finalul, când am ieșit din situaţii dificile în inferioritate chiar și de doi jucători. Mă bucur că după 5 zile obositoare am reușit să ne calificăm în ultima fază și că n-am avut parte de accidentări. Acum așteptăm cu încredere turneul final, unde sperăm să ajungem cât mai sus, mai ales c-am demonstrat că putem să ne batem cu orice echipă”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

LPS Suceava a evoluat cu un lot format din sportivii: portarii Cosmin Moglan și Florin Mihăescu; Antonio Pintilei, Robert Alupoaie, Tudor Muntean, Marcelo Oargă, Ovidiu Cozorici, Claudiu Lazurcă, Robert Chirilă, Vlad Niculică, Bogdan Cozorici, Casian Gabinat, Albert Vizitiu, Vlăduţ Lazoreac, Ionuţ Logofătu, Samuil Stanciuc și Ioan Muntean.

Sucevenii vor lupta pentru o medalie naţională la turneul final în perioada 30 mai – 3 iunie, pe un teren neutru ce nu s-a stabilit încă.

Clasament turneu semifinal

1. LPS Suceava 5 4 1 0 200 129 9

2. AHC Potaissa Turda 5 4 1 0 202 143 9

3. CSS Odorhei 5 3 0 2 187 144 6

4. CSS Călărași 5 2 0 3 154 173 4

5. CS Dinamo București 5 1 0 4 133 185 2

6. LPS Lic. Mil. Mihai Viteazul Alba Iulia 5 0 0 5 118 220 0