Competiţie

Canotorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Clubul Sportiv "Nicu Gane" Fălticeni şi ACS "Nada Florilor" din Fălticeni au început competiţiile pe apă din acest an la Campionatul Naţional de Fond, ce s-a desfăşurat zilele trecute la Timişoara. În competiţia ce a fost rezervată seniorilor şi juniorilor, secţia de canotaj de la CSM Suceava, coordonată de antrenorul Ioan Despa, a reuşit să obţină nouă medalii naţionale, cinci la seniori şi patru la juniori. O performanţă remarcabilă a fost realizată de Florin Giani Anton şi Gabriel Iulian Șchiopoaia, care în concursul de seniori au câştigat două medalii de aur, în proba de dublu vâsle categorie uşoară şi 2 rame categorie uşoară, mai ales că primul este încă la juniori I, iar al doilea la tineret. Cel mai valoros canotor al clubului, Cosmin Pascari, şi Alexandru Ciobâcă au câştigat argintul în proba de dublu rame open, în timp ce la dublu vâsle, Florin Fântânaru Artenie şi Alexandru Ciobâcă au câştigat medalia de bronz. În competiţia rezervată senioarelor, la patru vâsle, Georgiana Chiriloaia, Paula Filipovici, Florentinna Niculăiasa şi Petruţa Popa au câştigat bronzul, deşi sunt abia junioare II.

Florin Fântânaru Artenie a câştigat două medalii şi la juniori I

CSM Suceava a câştigat prin sportivii săi alte patru medalii în competiţia rezervată juniorilor. Astfel, după medalia din proba de dublu vâsle seniori, Florin Fântânaru Artenie a câştigat aurul naţional în proba de simplu la juniori I. Mai mult, Florin Fântânaru Artenie, alături de Ciprian Loghin, Flavius Bucătaru, Florin Anton şi cârmaciul Lucian Onea, s-a impus în proba de 4+1 la juniori I. La juniori II, Georgel Iacob şi Lucian Onea au luat bronzul în cursa de dublu vâsle. După bronzul de la seniori, Georgiana Chiriloaia, Paula Filipovici, Florentinna Niculăiasa şi Petruţa Popa au devenit vicecampioane naţionale la junioare II în proba de patru vâsle.

„Este prima competiţie pe apă din acest an şi pot să spun că sunt foarte mulţumit de aceste rezultate, mai ales c-a fost un concurs de anduranţă, pe distanţa de 6000 de metri. Cosmin Pascari şi Alexandru Ciobâcă se pregătesc la Snagov cu lotul naţional de seniori şi tineret, iar Florin Fântânaru Artenie şi Ciprian Loghin cu cel de juniori la Orşova şi sper să fie sănătoşi şi să prindă toate competiţiile internaţionale din acest an. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul din anii trecuţi şi sper să ne ajute şi-n acest an în eforturile noastre de a aduce cât mai multe medalii pentru Suceava”, a explicat antrenorul canotorilor de la CSM Suceava, Ioan Despa.

Tot la naţionalele de fond de la Timişoara, Andrei Gavril, antrenat la CSȘ "Nicu Gane" Fălticeni de Vasile şi Ana Avrămia, a câştigat medalia de bronz la simplu juniori II. Tot de la Fălticeni, dar de la ACS "Nada Florilor", Iulian Pavăl şi Gabriel Vultur au luat argintul la dublu vâsle categorie uşoară seniori, iar la juniori I Iulian Pavăl a câştigat bronzul la simplu categorie uşoară şi titlul de campion naţional alături de Gabriel Vultur, în proba de dublu categorie uşoară.