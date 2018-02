Fotbal – Copii

Grupa de copii Under 12 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a reușit să câștige zilele trecute prestigiosul turneu Enjoy Sports Winter Cup Braşov, repetând astfel isprava colegilor lor cu un an mai mici, care s-au impus în aceeași competiție cu două săptămâni mai înainte. Partidele s-au disputat după un sistem nou implementat de Federația Română de Fotbal, în cadrul programului Let’s Teach Footbal to Our Children. Astfel, fiecare meci s-a întins pe durata a trei reprize, echipele fiind obligate să joace pe rând în inferioritate numerică, în superioritate numerică și la final în egalitate numerică.

Echipa pregătită de Andrei Ițco a avut o prestație consistentă pe toată durata turneului, trecându-și în cont numai victorii. Sucevenii s-au impus clar în grupa din care au făcut parte după 4-0 cu Pandurii Târgu Jiu, 13-0 cu CSS Giurgiu și 10-2 cu Cambridge București. Cel mai echilibrat joc a fost în sferturi, câștigat cu 2-1 în fața celor de la Regal București. În semifinale, LPS-ul a trecut cu 3-1 de maghiarii de la The Olasz Debrecen, pentru ca în ultimul act să dispună cu 3-0 de ACS Politehnica Timișoara.

„A fost un turneu inedit pentru noi, în condițiile în care am fost nevoiți să ne supunem regulilor noi introduse de Departamentul de Dezvoltare al FRF. Astfel, copiii au fost puși în situația să se confrunte cu situații dintre cele mai diferite pe durata unui singur joc, însă s-au descurcat cu brio. În încheiere aș dori să mulțumesc pentru sprijin părinților și conducerii Liceului cu Program Sportiv”, a declarat profesorul Andrei Ițco.

Iată și lotul de jucători care a obținut această performanță: Matei Cuciureanu, Rareş Ioniţă, Matei Manolache, Luca Dănilă, Mario Bai, Teodor Cucolaş, Simon Utale, Andrei Prelipcean, Horia Avăcăriţei, Luca Gavrilovici, Fabian Aursulesei şi Codrin Nica.