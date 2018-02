Volei

Vineri şi sâmbătă, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a disputat ultimele două partide din sezonul regulat al seriei de est din Divizia A2. Vineri, într-un meci restant, sucevenii pregătiți de antrenorul jucător Tudor Orăşanu au pierdut în setul decisiv partida disputată pe teren propriu cu echipa CTF Mihai I Bucureşti. Sâmbătă, în ultima etapă a returului, sucevenii au jucat în deplasare, pe terenul ultimei clasate, CSM Râmnicu Sărat, şi au reuşit să se impună cu scorul de 3 – 0, pe seturi: 25 – 18, 25 – 14 şi 25 – 18. Echipa suceveană nu a putut conta la acest meci pe unul din cei mai experimentați jucători, ridicătorul Andrei Sasu, sportiv ce cu o zi înainte a încasat un cot în figură şi avea o contuzie destul de serioasă la nas. Sasu a fost înlocuit din nou de juniorul Ștefan Verciuc, jucător ce este titular pentru al treilea meci deşi este încă junior I la LPS Suceava. În plus, un alt jucător important al echipei, Dan Lupuleasa, nu a putut evolua din cauza unei stări gripale, ce în timpul încălzirii i-a provocat greață şi amețeli.

„După meciul cu cinci seturi de vineri şi după drumul până la Râmnicu Sărat, în lot s-a instalat o stare de oboseală, pe care am resimțit-o şi eu din plin. În plus, nu am putut conta pe doi jucători importanți şi am început meciul cu patru juniori în teren, Alexandru Rață, Ștefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc şi Eduard Cazacu. Din această cauză, în acest meci am încercat să jucăm pragmatic şi să ne concentrăm pentru fiecare punct, mai ales că nici cu moralul nu stăteam prea bine după eşecul din setul decisiv cu CTF Mihai I Bucureşti”, a explicat antrenorul jucător al sucevenilor, Tudor Orăşanu.

CSM Suceava a terminat returul pe locul IV în seria de est, iar la începutul lunii martie va intra în următoarea fază a sezonului, turneul play-off. Astfel, pe 2 şi 3 martie, sucevenii vor juca două meciuri pe teren propriu în fața celor de la CTF Mihai I Bucureşti, în această primă fază calificându-se mai departe echipa ce câştigă două din cele trei meciuri. În faza următoare, cele patru echipe câştigătoare se vor întâlni în turneul final, de unde primele două clasate vor merge la turneul de baraj pentru promovare alături de primele două formații din seria de vest, la final promovând doar două echipe.

Rezultatele ultimei etape din retur

VCM Piatra Neamț – CTF Mihai I 3-0

CSM Râmnicu Sărat – CSM Suceava 0-3

Rapid – Știința Bucureşti 0-3

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CSU Știința Bucureşti 10 8 1 0 1 26

2. CS Rapid Bucureşti 10 6 1 2 1 22

3. VCM Piatra Neamț 10 7 0 1 2 22

4. CSM Suceava 10 3 1 1 5 12

5. CTF Mihai I Bucureşti 10 2 1 0 7 8

6. CSM Râmnicu Sărat 10 0 0 0 10 0

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3