Hochei

De vineri şi până duminică, Clubul Ice Galaxy Suceava, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava, a organizat pe patinoarul artificial prima ediţie a turneului Bucovina Hockey Cup, o competiţie rezervată foştilor jucători, la care au fost invitate echipe din Bucureşti, Ploieşti şi Odorheiu Secuiesc. La această competiţie a fost invitată şi echipa foştilor jucători din Rădăuţi, Metalul, care din păcate n-a mai ajuns. Astfel, pe lângă gazdele de la Ice Galaxy Suceava, la această cupă a participat Torpedo Bucureşti, o echipă ce organizează în capitală multe turnee de acest gen, echipa foştilor jucători din Odorheiu Secuiesc, o zonă în care alături de Bucovina s-a dezvoltat hocheiul acum zeci de ani, dar şi Oilers Ploieşti, echipa foştilor jucători din oraşul petrolier. Competiţia a fost programată iniţial să se desfăşoare în perioada 19 – 21 ianuarie, dar din cauza vremii nefavorabile din ţară, echipele din sud n-au putut să ajungă şi astfel a fost amânată pentru weekendul ce a trecut.

Vineri, în prima zi a competiţiei, gazdele de la Ice Galaxy Suceava au pierdut la limită, 8 – 9, cu Oilers Ploieşti, la capătul unui meci spectaculos. Sâmbătă dimineaţă, în al doilea meci, Târnava Odorheiu Secuiesc s-a impus cu 2 – 0 în disputa cu Torpedo Bucureşti. Tot sâmbătă, Ice Galaxy Suceava a trecut cu 8 – 2 de Torpedo Bucureşti, echipă ce avea în lot două portăriţe de la lotul naţional de senioare al României. Mai apoi, Odorheiu a câştigat cu Ploieşti, petroliştii câştigând duminică în faţa bucureştenilor.

Sucevenii au încheiat competiţia cu un rezultat de egalitate în compania echipei ce a câştigat, Târnava Odorheiu Secuiesc

În ultimul meci al competiţiei, sucevenii au remizat cu Odorhei, scor 6 – 6, după ce-au revenit de la 1 – 6. Chiar dacă clasamentul nu a contat foarte mult, competiţia a fost câştigată de Târnava Odorhei, pe locul II au fost la egalitate Suceava şi Ploieşti, iar pe III, Torpedo Bucureşti.

„Mă bucur că până la urmă am reuşit să organizăm această competiţie, una amicală în care am invitat şi prietenii hocheişti din ţară, ce la rândul lor ne-au invitat la mai multe astfel de turnee. Îmi pare rău că cei de la Metalul Rădăuţi n-au mai putut să ajungă din diferite motive, dar până la urmă au onorat invitaţia trei echipe din ţară. Au fost meciuri interesante, iar la final am organizat o festivitate de premiere, după care am legat noi prietenii cu foştii hocheişti din ţară şi am depănat amintiri din sportul care ne-a unit în acest weekend la Suceava. Sper ca această competiţie să nu se oprească la prima ediţie şi să reuşim şi-n anii ce urmează să facem o tradiţie la Suceava”, a explicat preşedintele clubului Ice Galaxy Suceava, Stelică Dura, ce a fost ajutat la organizarea turneului de colegii Cristian Lungu, Dorin Airinei şi Traian Rizac.

În lotul cu care Ice Galaxy Suceava a abordat această competiţie amicală, între prieteni se regăsesc foştii hocheişti: Mugur Horobeţ, Cristian Lungu, Mihai Pop, Traian Rizac, Nicu Popa, Costel Avasiloaie, Teodor Găşpărel, Dorin Airinei, Cezar Ciobanu, Dorin Mihăilă, Cătălin Toma, Cristi Brăescu, Eugen Scriban, Eric Rizac, Robert Rotaru, Marian Jujan, Iulian Florea şi Codrin Băeşu.