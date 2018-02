Handbal

Duminică seară, de la ora 18.00, echipa de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va debuta în anul 2018 în fața propriilor spectatori, cu un meci în fața celei mai în formă echipe din Liga Națională, Politehnica Timișoara. Studenții vin după un meci ciudat, pierdut la CSM București, cu două reprize total diferite, una foarte modestă și una în care au jucat ca la carte, dar din păcate diferența de la pauză de 9 goluri s-a dovedit prea mare pentru a fi remontată. Revenit după o operație la genunchi și o perioadă de recuperare, coordonatorul Alin Petrea le-a dat mari bătăi de cap bucureștenilor și a arătat că este refăcut 100%.

„Jucăm duminică împotriva Timișoarei, o echipă puternică atât în apărare, cât și-n atac, ce are un lot valoros și numeros. Ne așteaptă un meci dificil, ca toate de până acum. Jucăm pentru prima dată acasă în 2018 și așteptăm ca suporterii să vină în număr cât mai mare și să ne susțină, iar împreună să scoatem un rezultat cât mai bun. Sperăm să nu mai repetăm jocul modest din prima repriză de la CSM, pentru a spera la mai mult. Am revenit după o perioadă de recuperare și mă simt foarte bine, nu mai am dureri și mai am de recuperat puțin la pregătirea fizică, dar cred că îi voi ajunge pe colegi cât mai repede”, a explicat Alin Petrea.

Un alt jucător important al liniei sucevene de 9 metri, pivotul Bogdan Baican, speră la o mobilizare mult mai bună a echipei.

„În meciul de duminică sper să ne mobilizăm mult mai bine decât am făcut-o în prima repriză din etapa trecută, mai ales că este primul meci din an pe teren propriu și nu vrem să ne dezamăgim suporterii. Îmi doresc să facem un meci cât mai bun cu Timișoara și de ce nu să luptăm pentru un rezultat pozitiv”, a explicat Baican.

Antrenorul Adrian Chiruț n-a ajuns la o concluzie cu privire la motivele jocului modest din prima repriză a meciului de la CSM București

Deși a a avut câteva discuții cu jucătorii, antrenorul Adrian Chiruț nu a înțeles ce s-a întâmplat cu echipa suceveană în prima repriză a meciului de la București, una în care nu a mers mai nimic în tabăra suceveană.

„Cu toate că urmează un meci cu Timișoara, ne gândim la prima repriză de la CSM. Din discuțiile pe care le-am avut cu jucătorii încă n-am ajuns la o concluzie privind acea repriză dezastroasă. Bineînțeles că ne-a lipsit poarta, cei doi tineri neavând experiență, dar cred că sunt de viitor. Mă îngrijorează atitudinea cu care jucătorii au intrat în acel meci și de aceea vom discuta mult despre asta, deoarece cred că este o problemă de ordin psihic, după ce în perioada de pregătire s-au comportat exemplar în meciuri. Trebuie să ajungem la o concluzie și să plecăm toți cu un singur gând la fiecare meci, doar la victorie. Avem o echipă cu potențial și am demonstrat asta în repriza a doua, când am luat doar șase goluri, chiar dacă adversarul a fost același”, a explicat Adrian Chiruț.

Tehnicianul sucevenilor speră ca-n meciul cu Timișoara, dar și-n următoarele, echipa sa să nu mai sufere la capitolul finalizare.

„După părerea mea și a multora, Timișoara este echipa cea mai în formă din acest campionat și dacă intrăm în teren ca la București va fi foarte greu, mai ales că oaspeții profită de astfel de ocazii. Au un antrenor ce mie îmi place foarte mult, cu o echipă unită, un joc colectiv bun și o apărare durăm, de care va fi greu să trecem. Din păcate suferim în continuare în situațiile de 1 la 1 cu portarul, acolo unde apare valoarea adevărată a jucătorului, unde nu te mai poate ajuta nimeni și unde, în mare parte se pune amprenta unui joc. Sper ca handbaliștii noștri să fie mult mai atenți la finalizare în meciurile viitoare”, a mai declarat Adi Chiruț.

Portarul Cristian Tcaciuc este în continuare indisponibil și va merge la un nou control medical

Operat la menisc, portarul Cristian Tcaciuc se află în continuare la recuperare, deoarece resimte dureri la genunchi, fiind singurul jucător indisponibil pentru meciul cu Timișoara.

„În cazul lui Cristian Tcaciuc sunt probleme deoarece a trecut prea mult timp după o operație de menisc. Îl vom trimite la un control și la alt doctor. Nu știm ce s-a întâmplat, poate fi vinovat și jucătorul, deoarece poate n-a profitat de vacanță să-și facă recuperarea sau poate a fost o greșeală la operație și de asta va merge luni la Cluj. În mod normal la o astfel de operație trebuia să joace și să fie refăcut 100 %”, a explicat antrenorul studenților.

Etapa a 17-a

CSM Făgăraș – HC Odorhei 10 – 0 (oaspeții s-au retras din campionat)

Minaur Baia Mare – Potaissa Turda (sâmbătă, ora 12.15, Digi și Telekom Sport)

Dobrogea Sud Constanța – Politehnica Iași (duminică, ora 12.30)

Dunărea Călărași – CSM Focșani (duminică, ora 16.30, TVR 1)

CSU Suceava – Politehnica Timișoara (duminică, ora 18.00, sala LPS)

HC Vaslui – Dinamo București (duminică, ora 18.30)

CSM București – Steaua București (luni, 5 februarie, ora 18.00, Digi și Telekom Sport)

Clasament

1. CSA Steaua București 16 12 1 3 416 364 37

2. Politehnica Timișoara 16 11 2 3 433 370 35

3. Potaissa Turda 16 11 0 5 460 411 33

4. HC Odorhei 16 10 2 4 427 382 32

5. CSM București 16 10 1 5 444 411 31

6. AHC Dobrogea Sud 16 9 3 4 411 383 30

7. Dinamo București 16 9 1 6 466 437 28

8. Dunărea Călărași 16 8 2 6 414 421 26

9. CS Minaur Baia Mare 16 6 0 10 395 421 18

10. CSM Focșani 2007 16 5 1 10 383 409 16

11. CSU Suceava 16 4 1 11 416 454 13

12. HC Vaslui 16 4 1 11 408 472 13

13. CSM Făgăraș 16 3 1 12 395 454 10

14. CS Politehnica Iași 16 1 2 13 431 510 5