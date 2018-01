Vatra Dornei a fost una din cele 10 staţiuni montane din ţara noastră unde duminică, 21 ianuarie, s-a sărbătorit Ziua Mondială a Zăpezii. Aproape 300 de copii şi tineri au participat la evenimentele organizate pe Pârtia Parc de Şcoala de Schi “Euroski” împreună cu Primăria Vatra Dornei, Clubul Copiilor Vatra Dornei, Cabana Park, Teleschi Parc, Sarco Energy.

Începând cu ora 11,00, au fost organizate jocuri de echipă şi de ştafetă, diferite întreceri, muzică, dans, concursuri de schi,lecţii gratuite schi şi snowboard cu monitori autorizaţi, o cursă a mascotelor pe schiuri în cadrul căreia zeci de copii costumaţi în cele mai cunoscute personaje din desene animate şi-au demonstrat abilităţile de buni schiori şi multă voie-bună.

“Pentru al şaptelea an suntem printre puţinele staţiuni din lume care celebrează World Snow Day. Organizarea foarte bună a ediţiei 2017 şi implicarea în campania iniţiată de Federaţia Internaţională de Schi (FIS) de a da posibilitatea copiilor şi familiilor acestora să exploreze şi să experimenteze bucuria zăpezii prin jocuri şi concursuri specifice iernii sunt două din motivele pentru care anul trecut Federaţia Internaţională de Schi a acordat Şcolii de schi <Euroski> Vatra Dornei locul III în cadrul evenimentului <Best Small World Snow Day>, sub 500 de participanţi. Primele două locuri au fost ocupate de Federaţia de Schi din Danemarca şi Liechtensteinsche Skiverband, motiv pentru care locul III ne onorează pentru că noi, o şcoală de schi din România, am ajuns pe podium alături de două federaţii internaţionale. Obiectivul Zilei Mondiale a Zăpezii este să promovăm sportul, să promovăm mişcarea în rândul copiilor. Am început de dimineaţă înscrierile, am avut lecţii gratuite de schi, lecţii gratuite de snowboard, o demonstraţie de schi fond a copiilor de la Clubul Sportiv Şcolar Vatra Dornei, am avut o cursă a mascotelor pe schiuri, am avut şi momente artistice, jocuri pe zăpadă şi muzică. Timp de câteva ore am încercat să ne simţim bine, să stăm afară şi să primim iarna care a venit şi la Vatra Dornei aşa cum trebuie”, ne-a declarat lector univ. dr. Petru Grigoraş, directorul Şcolii de Schi “Euroschi”.

Demonstraţie a Clubului Sportiv Şcolar Vatra Dornei

Un element de noutate şi apreciat de cei prezenţi pe Pârtia “Parc” pentru a sărbători Ziua Mondială a Zăpezii a fost demonstraţia susţinută de elevi ai Clubului Sportiv Şcolar Vatra Dornei antrenaţi de prof. Andreas Banu.

“Ne-am decis ca astăzi, de Ziua Mondială a Zăpezii, să facem o demonstraţie de schi fond cu copiii de la Clubul Sportiv Şcolar. Am dorit să aducem ceva nou în cadrul sporturilor de iarnă practicate la Vatra Dornei, să nu promovăm numai schiul alpin de agrement, să promovăm schiul fond, disciplina cu cel mai mare număr de probe din programul olimpic şi biatlonul. Demonstraţia va fi făcută de şapte copii de nivel performanţă, toţi campioni şi vicecampioni naţionali, fiind cei mai buni sportivi schiori ai CSS Vatra Dornei”, ne-a spus prof. Andreas Banu.

Alături de copii, pe pârtie au fost şi doi dintre cei mai renumiţi profesori de schi din Vatra Dornei, Brăduţ Edinachievici şi Constantin Gorea, ambii pensionari. Constantin Gorea a fost şi cel mai în vârstă participant, 68 de ani, dar este pregătit şi acum, după 61 de ani de când ţine schiul în picioare pentru performanţă.

“La viaţa mea am instruit multe generaţii de copii. Fiind specializarea schi alpin din 1973, mi-au trecut prin mână schiori din lotul naţional şi două ediţii ale Jocurilor Olimpice, Sarajevo 1984 şi Nagano 1998, la care sportivii mei au reprezentat România şi staţiunea Vatra Dornei. Am satisfacţii în acest domeniu, asta a fost meseria mea. Astăzi, de Ziua Mondială a Zăpezii ofer ore gratuite de schi celor care vor să înveţe, jocuri pentru copii, jocuri dinamice şi adaptate zăpezii. Un copil care într-adevăr vrea să se descurce pe pârtie are nevoie de minim 7 ore. În primele patru ore se fac acumulări şi în următoarele trei ore se face consolidarea cunoştinţelor”, ne-a mărturisit profesorul Constantin Gorea.

La finalul zilei, fiecare participant a fost recompensat cu premii speciale, dulciuri şi diplome semnate de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Schi.