Handbal

Miercuri seară, pe terenul sintetic de la Liceul cu Programul Sportiv Suceava, jucătorii echipei de handbal s-au reunit şi au început pregătirea pentru nou sezon din Liga Naţională. Dacă unii din studenţi au avut vacanţă aproximativ o lună şi două săptămâni, cei şapte sportivi ce-au câştigat aurul european universitar în Spania au avut o vacanţă mai scurtă, dar plină de realizări.

„Pentru unii din jucători vacanţa s-a încheiat mai repede, acum 10 zile, iar pentru restul s-a terminat astăzi. Mă bucur c-am reuşit în vacanţă să câştigăm aurul european la universitare şi pe această cale ţin să mulţumesc şi Primăriei şi Consiliului Local pentru sprijin, deoarece o mare parte din lotul deplasat în Spania evoluează în Liga Naţională, la echipa CSU, în care autorităţile locale au investit foarte mult de mulţi ani. În următoarele patru zile ne vom reacomoda cu efortul, vom juca fotbal şi vom face alergări uşoare. Greul va începe de săptămâna viitoare, iar meciurile de pregătire le vom începe în primul weekend din august, la Suceava, la Memorialul Mihai Mironiuc. La o săptămână după vom participa la un turneu la Vaslui, iar mai apoi la Baia Mare. Cu o săptămână înainte de începerea campionatului îmi doresc să mai facem unul sau două meciuri test. Avem trei jucători noi la prima echipă, dar şi alţi jucători ce-au venit pentru echipa a doua, dar pe aceştia din urmă vrem să-i urmărim şi să vedem dacă vor rămâne”, a declarat miercuri seară antrenorul Adrian Chiruţ.

Tehnicianul sucevean a mai adăugat că şi-n această vară majoritatea echipelor din primul eşalon au investit mulţi bani pentru a se întări, iar Universitatea se va limita la bugetul de care dispune. În acelaşi timp, Adi Chiruţ a spus că are încredere în jucătorii săi, mai ales c-au crescut în valoare după un sezon în care-au avut multe meciuri bune.

Universitatea a adus trei jucători noi în lot pentru prima echipă

În această pauză competiţională, echipa Universităţii a suferit câteva schimbări în lot, atât la capitolul plecări, cât şi la cel al venirilor. Astfel, echipa locală s-a despărţit de croatul Sasa Puljizovic, Cristian Bursuc, Andrei Drăghici, Lucian Preda şi Rareş Bursuc. În acelaşi timp, sucevenii s-au înţeles până acum cu trei jucători, suceveanul Mihai Sandu, Gabriel Cotinghiu şi portarul Daniel Bobeica.

Revenit la acasă după două sezoane petrecute la HC Vaslui, suceveanul Mihai Sandu a fost unul dintre artizanii medaliei de aur la europenele universitare, de pe postul de coordonator de joc.

„Sunt foarte bucuros c-am revenit acasă, aici unde am petrecut cele mai frumoase momente şi unde am avut cea mai bună perioadă din carieră. Sper să ajut cât mai mult echipa şi să ne îndeplinim obiectivul. Mă bucur c-am început o nouă aventură la Suceava cu un titlu european şi chiar dacă am avut o vacanţă mai mică pot să spun că a fost o experienţă de neuitat, una ce ne-a ridicat foarte mult moralul. Consider că avem un lot foarte bun la acest moment şi cu siguranţă vom face faţă cu brio în sezonul următor”, a declarat Mihai Sandu, un produs al şcolii sucevene de handbal, crescut la LPS Suceava.

Un alt jucător venit de la Vaslui este extrema dreaptă Gabriel Cotinghiu, un handbalist experimentat, în vârstă de 28 de ani, ce-n ultimul sezon a stat în umbra golgheterului Ligii Naţionale, Gabriel Bujor.

„Mă simt bine la Suceava şi pot să spun că este o provocare nouă pentru mine şi sper să mă descurc cât mai bine. Cred că Universitatea dispune de un lot solid şi cred că acest sezon va fi unul extrem de echilibrat, în care echipele mai pragmatice vor avea câştig de cauză. Din ce-am văzut când am fost adversar ai noilor colegi, cred că Suceava este o echipă muncitoare, cu jucători ce aleargă mult şi-şi sufocă adversarul, dar şi un lot destul de tânăr”, a declarat Cotinghiu.

Sucevenii au adus un portar cu o statură impresionantă, de 2,02 metri

Cel de-al treilea jucător venit la Suceava în această vară este Daniel Bobeica, un portar ce are 2,02 metri şi 92 de kilograme, venit de la Bacău, care a participat alături de Gabriel Burlacu la Campionatul Mondial de tineret din Brazilia, în anul 2015.

„Am mai fost acum doi ani la Suceava la câteva antrenamente şi sper să fie bine şi să joc cât mai mult. Am câţiva foşti colegi în echipă, şi mă refer aici la Târzioru şi Olariu, cu care am fost la juniori la Botoşani, dar şi Burlacu, cu care am fost la lotul naţional de tineret, şi cred că mă voi integra foarte repede”, a declarat Daniel Bobeica.

Daniel va face echipă cu portarul titular al echipei, Cristian Tcaciuc, cel ce a fost declarat cel mai bun portar al Campionatului European Universitar din Spania şi care speră să facă o echipă bună cu noul venit.

„Avem un nou portar în echipă şi sper să ne ajutăm reciproc. În mare s-a păstrat lotul de anul trecut, şi asta este foarte important. În Spania am avut parte de meciuri mai grele decât ne-am aşteptat. Am jucat din plăcere, mai ales că antrenamente n-am avut şi am luat fiecare meci în parte şi din fericire am ajuns până-n finală. N-am forţat foarte tare pentru a nu ne accidenta şi cred că punctul nostru forte a fost unitatea grupului, mai ales a jucătorilor ce-am jucat împreună în ultimul sezon din Liga Naţională”, a explicat portarul Cristian Tcaciuc.

Universitatea Suceava va începe noul sezon pe 3 septembrie, cu o deplasare foarte dificilă la HC Dobrogea Sud Constanţa, iar mai apoi va avea alte două deplasări grele, la Steaua Bucureşti şi Timişoara, iar între cele două meciuri va juca pe teren propriu, cu CSM Bucureşti.