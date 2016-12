Rugby

Anul 2016 a fost pentru echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava unul foarte bun, mai ales în a doua parte, când elevii antrenorului Constantin Vlad au avut o evoluţie peste aşteptări în campionat. În acest an, Federaţia Română de Rugby a schimbat sistemul de desfăşurare al campionatului în eşalonul secund, Divizia Naţională, revenind la vechiul sistem cu turul de campionat în toamnă şi returul în primăvară-vară. Din această cauză s-a creat o pauză destul de mare, de pe 23 aprilie şi până la începutul lunii octombrie, când a debutat noul sezon. În primăvară, echipa suceveană a participat în Cupa României, competiţie ce a fost schimbată într-un sistem cu grupe şi tur-retur. Competiţia a fost una foarte utilă pentru suceveni, deoarece au putut să promoveze mulţi tineri jucători de la cele trei centre de juniori din judeţ, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului şi din pepiniera proprie, de la CSM Suceava, o parte din ei crescând foarte mult cu ajutorul experienţei acumulate, fapt ce le-a permis chiar titularizarea în noul campionat.

Sucevenii au reuşit cinci victorii în şapte meciuri disputate în turul de campionat

Bugetul redus nu le-a permis sucevenilor să facă o pregătire aşa cum şi-ar fi dorit în acest an şi aici ne referim în principal la un stagiu de pregătire centralizată şi la meciuri de pregătire în care să-şi vadă noii jucători şi să lucreze la omogenizarea echipei şi a relaţiilor de joc. În ciuda acestor inconveniente, echipa s-a autodepăşit în turul de campionat al Diviziei Naţionale, fiind surpriza plăcută a competiţiei, cu cinci victorii din şapte meciuri disputate. Echipa antrenată de Constantin Vlad a început sezonul cu stângul, cu un eşec la Bârlad, 17 – 40, 10 – 26 la pauză, într-un meci în care tehnicianul sucevean nu ştia prea multe despre noii veniţi. A urmat o nouă deplasare, la Cluj, dar şi prima victorie, 36 – 22, la capătul unui meci în care CSM-ul a început mai modest, dar pe parcurs a revenit şi s-a impus. Primul meci în faţa propriilor spectatori în campionat avea să aducă o victorie frumoasă pentru echipa locală, care a produs surpriza şi a învins Stejarul Buzău, 19 – 12, o echipă cu un buget mult mai mare şi jucători consacraţi. CSM-ul a amânat o etapă şi a mers la tradiţionalul turneu internaţional de rugby în 7 de la Chişinău, unde a câştigat patru din cinci meciuri şi a ocupat locul secund din opt echipe.

„Din păcate nu am putut să ne pregătim cum trebuie în acest an, dar echipa a punctat foarte bine la capitolul dăruire, şi asta s-a văzut în teren. Nu am făcut meciuri de pregătire, iar la meciul cu Bârlad nu prea ştiam ce poate fiecare din jucătorii noi promovaţi în acest an. Turneul de la Chişinău ne-a prins foarte bine la capitolul pregătire, mai ales pentru jucătorii liniei de trei sferturi, care mai apoi au crescut în joc. Cu Buzăul a fost o victorie frumoasă, în faţa unei echipe puternice care a investit mult în pregătire şi lot”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

Suceava a învins liderul la zi, Ştiinţa Petroşani

La finalul lunii octombrie, CSM Suceava a produs o nouă surpriză, învingând în faţa propriilor suporteri Ştiinţa Petroşani, o echipă ce avea patru victorii consecutive, scor 30 – 20. Suceava a continuat forma bună şi-n următoarea etapă, când a câştigat din nou în faţa propriilor susţinători, 29 – 18 cu RCM Galaţi. Oaspeţii au condus cu 15 – 5, dar CSM-ul a revenit şi a bifat a patra victorie din sezon. În ultimul meci, sucevenii au obţinut cea mai categorică victorie, 50 – 15 la Arad, într-o confruntare în care ambele compartimente au funcţionat aproape perfect.

„În meciul cu Galaţi am greşit atunci când am trimis în teren jucători tineri, fără experienţă prea mare, dar după ce au intrat titularii de drept situaţia s-a schimbat şi am câştigat cu bonus. Am încheiat la Arad cu o victorie în care pur şi simplu nu am mai recunoscut echipa. În acest tur de campionat punctul nostru forte a fost din nou grămada, mai ales în grămezi ordonate, spontane şi moluri, cu care ne-am dominat şi presat adversarii, făcându-i să comită infracţiuni de joc, dovadă fiind şi numărul mare de eseuri de penalizare. Echipa a fost condusă în teren foarte bine de căpitanul Octavian Scolobiuc, care alături de cei tineri, mai ales că jucătorii cu experienţă precum Marcel Creţuleac, Ştefăniţă Rusu, Croitoru, Preutescu, Nichiforiuc au avut o atitudine foarte bună în teren şi o dorinţă mare de victorie. Din păcate, de mai mulţi ani suferim în margini, acolo unde ne-ar trebui unul sau doi prinzători de talie mare. Mai mult, linia de trei sferturi a suferit în apărare, mai ales în meciurile pierdute, unde am primit uşor eseuri, iar aici ne-ar trebui un jucător specializat pe postul de uvertură, o poziţie foarte importantă în angrenajul echipei. Cert este că echipa a făcut un tur foarte bun, chiar neaşteptat, iar jucătorii s-au autodepăşit în teren, dând dovadă de o dăruire exemplară”, a explicat antrenorul sucevean.

Echipa a pierdut în acest an 13 jucători

Nefiind profesionişti, sucevenii nu au cum să ţină jucătorii la echipă, şi asta în principal din cauza banilor. Majoritatea jucătorilor sunt studenţi sau au un serviciu din care îşi câştigă existenţa, iar de multe ori unii din sportivi sunt nevoiţi să plece la muncă în străinătate sau să renunţe la acest sport din cauza serviciului. Antrenorul Constantin Vlad a fixat majoritatea meciurilor din deplasare duminica, tocmai pentru a avea la dispoziţie un lot cât mai mare, inclusiv jucătorii ce lucrează sâmbăta. De la începutul anului, tehnicianul sucevean a promovat foarte mulţi jucători tineri de la cele trei centre de juniori, doi dintre ei, Andrei Manole şi Andrei Custrin, devenind între timp titulari. La echipă au venit jucători ce erau încă juniori, Ion Covaliu, Florin Zimbru, Vasile Ivanov, Ionuţ Cojoc, Alexandru Ţârdea. Mai mult, la Suceava au revenit şi jucători cu experienţă precum Bogdan Rusu, Ion Toloş, Andrei Drelciuc, iar cel mai mare câştig s-a dovedit venirea lui Dragoş Manole, un jucător experimentat ce a jucat şi la campioana din Baia Mare.

„Ca-n fiecare an echipa a pierdut din păcate mai mulţi jucători, care fie se lasă, fie pleacă cu studiile în alte oraşe sau la muncă în străinătate. Am încercat să promovăm mulţi jucători de la juniorii din judeţ şi o mare parte au confirmat, iar aici vreau să le mulţumesc antrenorilor de la cele trei cluburi, Dumitru Livadariu, Marcel Creţuleac şi Codrin Proprociuc, de la LPS Suceava, Florin Nistor şi Andrei Varvaroi, de la CSŞ Gura Humorului, dar şi colegului meu de la CSM, Vasile Conache. S-au întors şi câţiva jucători experimentaţi, iar cel mai mare câştig pentru echipă a fost Dragoş Manole, cel ce a adus un plus în jocul nostru. Pentru prima dată am avut un jucător de altă naţionalitate, Lahyani Mohamed Amine, un sportiv foarte disciplinat ce este un model la capitolul comportament” , a declarat Constantin Vlad.

În 2017, antrenorul Constantin Vlad îşi doreşte ca echipa să continue trendul ascendent

În anul ce urmează, tehnicianul sucevenilor îşi doreşte ca echipa să aibă parte de o pregătire mult mai bună şi-n acelaşi timp să crească de la meci la meci.

„În 2017 ne dorim să avem parte de o pregătire mult mai bună, dar acest lucru depinde în principal de buget. Sper ca echipa să continue pe aceeaşi linie bună şi, de ce nu, să crească. Mulţumim tuturor celor ce au fost şi sunt alături de echipă, Primăriei Suceava, domnului primar Ion Lungu şi consilierilor locali, conducerii CSM Suceava, Asociaţiei Prietenii Rugby-ului din Bucovina, sponsorului nostru, firma AC Mobile, condusă de un fost jucător al echipei, Alin Creţu, dar şi antrenorilor de la juniori şi tuturor profesorilor din judeţ ce promovează acest sport şi descoperă talente la turneele de copii şi juniori pe care le organizează. Tuturor le dorim un an nou fericit, sănătate şi numai bucurii”, a încheiat antrenorul Constantin Vlad.

Din păcate, în acest an doi dintre foştii jucători ai echipei CSM Suceava, ce au fost tot timpul alături de rugby-ul sucevean, au plecat dintre noi mult prea curând, Cătălin Franciuc şi Radu Fodor, ambii fiind din aceeaşi generaţie.

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 7 6 0 1 285 – 81 6pb 30pct

2. CS Ştiinţa Petroşani 7 5 0 2 210 – 134 3 23

3. CSM Bucovina Suceava 7 5 0 2 181 – 159 3 23

4. RC Stejarul Buzău 6 4 0 2 100 – 86 2 18

5. Rugby Club Bârlad 7 3 0 4 189 – 153 4 16

6. CSUAV Arad 6 2 0 4 89 – 167 1 9

7. RCM Galaţi 7 1 0 6 91 – 174 4 8

8. CS Mănăştur Cluj 7 1 0 6 83 – 274 0 3