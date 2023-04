În Săptămâna Luminată, perioadă a revărsării deplinei bucurii a Învierii Domnului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost gazda unei întâlniri cu sufletul în palmă. Marți, 18 aprilie 2023, în Sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava, a avut loc evenimentul „Chipurile umilinței. Amintiri, destăinuiri, mărturii”, conferință al cărei nume a fost dat de cartea maestrului Grigore Leșe, oaspete de seamă în dulcea Bucovină.

Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare, și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”, evenimentul s-a dorit a fi unul cultural, artistic, spiritual și educațional, dar și ziditor de suflet prin descoperirea comorilor lăuntrice ale unuia dintre cei mai cunoscuți muzicieni și etnologi ai zilelor noastre, profesorul, producătorul, scriitorul și interpretul Grigore Leșe.

Pentru a marca momentului luminos al Învierii Mântuitorului, evenimentul a debutat cu interpretarea salutului bucuriei, Hristos a înviat!, de către Grupul Vocal bărbătesc „Flori de măr” de la Râșca, condus de doamna prof. dr. Mihaela Grădinariu. De-a lungul întâlnirii, grupul vocal a interpretat o serie de cântări pascale menite să le amintească celor prezenți faptul că cel mai important și cel mai așteptat praznic al creștinătății este prilej de înaltă trăire duhovnicească.

Conferința, moderată de prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a fost transmisă live pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, maestrul Grigore Leșe a fost invitat să vorbească despre cartea „Chipurile umilinței. Amintiri, destăinuiri, mărturii”, volum apărut la Editura Lumea Credinței, lucrarea fiind rod al dialogului cu jurnalistul Răzvan Bucuroiu.

Oaspetele a povestit tuturor celor prezenți la eveniment despre importanța mărturisirii lui Hristos prin profunzimea cântului, a horelor și a doinelor, a împărtășit momente încărcate de emoție din copilărie, zugrăvind prin cuvânt chipul bunicii, dar și al mamei, și a prezentat întâmplări minunate, precum și încercări din parcursul său artistic.

Nu în ultimul rând, a fost evocată complexitatea versurilor țăranului român, dovezi ale unei trăiri cu o încărcătură emoțională extraordinară, dar și importanța jocului luminii din odaia copilăriei, fiind amintită preumblarea soarelui în casa omului, precum la Ierusalim.

În cadrul evenimentului, arhid. dr. Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a oferit maestrului Grigore Leșe, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”, „pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

La final, un moment artistic deosebit a fost susținut de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Întâlnirea cu sufletul în palmă, așa cum i-a plăcut maestrului să o numească, a fost împodobită cu cântec de fluier, Grigore Leșe interpretând creații folclorice autentice, reprezentări ale sufletului satului românesc.

„Iată, în Săptămâna Luminată a fost aici bucurie, a fost multă lumină, au fost oameni extraordinari cu sufletul deschis. Și-au deschis baierele inimii și au venit cu dragoste aici să mă cunoască, să audă cântece, să se întâlnească între ei. Iată, m-am întâlnit cu oamenii de la Râșca, cu care am colaborat foarte mult, ei au fost prezenți la concertele mele, oameni deosebiți. Organizarea a fost impecabilă, a fost foarte frumos. Și am dăruit o carte cu mărturii, cu povești despre câte am trăit în lumea asta până acum.”

Irina Ursachi