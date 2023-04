Prin pădurea de cuvinte

Rețetă.”Greierele și furnica”? Înainte asta era o fabulă, acum e o rețetă culinară?

Testament.Las întreaga mea avere vecinei, pe care niciodată n-o durea capul. Soției îi las medicamentele de pe noptieră, contra durerilor ei de cap.

Vot.O bătrână din Teleorman stătea la capul soțului în cimitir: – Ioane, dragă, la vot ai fost, dar pe acasă de ce n-ai dat…?

Ghinion.Soția își sună soțul: - Dragul meu, vino urgent, ai o problemă! – Ce s-a întâmplat!? – Am intrat cu Dacia noastră într-un ”Maybach” și l-am bușit rău. Și i-am propus proprietarului să-i achit ”în natură”, deoarece noi nu avem nici asigurare, nici atâția bani. Iar el a acceptat – Și care e problema mea, femeie!? – Păi, tipul este gay!

Dor."Voiam să ştii că dorul nu mai poate,/Voiam să-ţi spun că dorului i-e rău,/L-am internat în clinicile toate,/Dar vrea ca tratament zâmbetul tău."

Timing. Un tip încearcă să agațe pe una la telefon: – Sărut mâinile! Nu îmi stă în caracter să abordez astfel o femeie, dar ne-am întâlnit sâmbătă la nunta Alinei și de atunci îmi zboară gândul numai la dvs. Mă gândeam, bineînțeles dacă v-ar face și dvs plăcere, să ieșim într-o zi la o cafea. – Bună! Am o curiozitate: cât te ține? – Cam 20 de minute. – Din punctul meu de vedere, o partidă de dragoste ca lumea, trebuie să dureze minim 50 de minute! – Păi, te mai scarpin pe spate 30 de minute.

Aperitive.Aperitivul afrodisiac e începutul unei experiențe culinare romantice. Iată câteva sugestii: 1. Brânză Roquefort și smochine, învelite în prosciutto - tai felii subțiri de smochine, le acoperi din belșug cu brânză Roquefort, apoi le învelești în felii subțiri de prosciutto. Smochinele, fructul preferat al Cleopatrei, sunt considerate un puternic stimulent sexual încă din antichitate, în timp ce brânza Roquefort și prosciutto provoacă prin explozia de arome si gust. 2. Crutoane cu dovlecel și icre - tai felii de dovlecel roșu sau alb și le pui la cuptor cu puțină smântână pe deasupra. După ce s-au copt bine, le lași la răcit, apoi pui pe deasupra icre (roșii, negre sau galbene) și puțin pătrunjel foarte bine tocat. Senzația crocantă a crutoanelor aduce un plus de veselie, în timp ce dovleacul și icrele fac cea mai bună pereche afrodiziacă! 3. Ochiuri mari cu morcov și ardei iute - pregătești 2-3 ouă ochiuri mari, nu prea tari, peste care presari morcov ras fin și ardei iute proaspăt tocat. Gălbenușul de ou este un puternic stimulent al energiei sexuale, morcovul proaspăt conține uleiuri volatile, iar ardeiul iute conține capsaicină (substanța care influențează eliberarea hormonului fericirii). 4. Telemea de oaie cu ceapă roșie și ulei de măsline - peste pătrățele de telemea proaspătă presari ceapa roșie tocată și ulei de măsline. Dacă accepți provocarea, antichitatea te uimește din nou! În Egiptul antic ceapa roșie era un cunoscut afrodiziac, în timp ce în folclorul Greciei circulă și acum zicala: "Mănâncă ulei de măsline și noaptea vino la mine!" 5. Roșii cu piper, busuioc și ulei de măsline - tai roșiile bucățele medii, presari piper negru și piper roșu și puțin ulei de măsline. Roșiile conțin alfacaroten, o substanță care facilitează producerea lichidului prostatic, ajutând penetrarea. Piperul negru și piperul roșu au un efect stimulator și hipertermiant (măresc temperatura) pentru întregul corp. Sunt indicate ca afrodiziac fie sub forma de condimente, fie în diverse combinații "usturător de plăcute" (piper negru și roșu cu pește crud).” (divahair.com)

Amor.- Iubito, eu aș mai bea un păhărel. - Eu, nu, că dacă mai beau îl sun pe fostul.

Regionalisme.Cum își refuză, elegant, tradițional, româncele, bărbații prea înfocați...

Ardelencele. Mă, iubi, mă, nu vreau amu. Nu te supăra pe mine, da' io zic s-o lăsăm pă mâne, cî am de frământat pita, no...

Oltencele. Tu-ţi muica ta, azi şi mâine! Păi tu nu văzuşi că eu fusei azi, 9 ore la muncă, bă trântorule? Şi făcui ciorba, şi am adunat de prin casă după voi. Mama voastră de trântori Lasă-mă în pace! Arză-te-ar focu' de bărbat bun la nimic! Auzi, mă, la el, io-s caldă în gură de atâta muncă şi lui îi trebuie să se suie pe mine.

Săsoaicele.Hansel, liebe! Ich bin suparate pe tine. Tu nu arbait, kaine bani! Doch... ich, kaine facem sex! Das ist un erzaţ de sentiment. Tu vrei ainz-zvai la dormitor, dar prima dat trebuie respect, ich nu pot să face cu tine ceva zer gut, dacă tu nu ai pozition social stabil! Aber ţuruc la fabric! Hoite ich habe nicht liebe pentru tine. Auf viderzen!

Moldovencele.Mă, ştii şe? Pi mini nu mă mai duşi tu cu zăhărelul ca ultima oară, când ai zis că baţi şi tu covoarele şelea. Deci pi mini să mă laşi în paci.

Maramureşencele. Bărbate, nu vreau nimic cu tine asta seara. Lasă că vedem mâine sau la sfârşitul săptămânii. Du-te dacă ţi-e foame, că am făcut salată, şniţele, supă, chiftele şi ardei copţi. Hai, nu mai insista, că oricum nu facem nimic. Chiar nu am dispoziţia necesară. Plus că mâine vin două familii de turiști englezi... și tre să schimb cearșafurile... Du-te şi mănâncă dacă vrei, că deja e târziu şi te văd cam obosit. Trebuie să şi dormi, nu...?

Dobrogencele.Bine, hai s-o facem. Dar dă-mi şi tu bluza asta jos, tandru, ştii că nu-mi place cu ea pe mine. Iarăşi eşti cu şosetele? Eşti perfect convins că aici nu eşti la curve, da? Păi serios. Auzi, hai s-o lăsăm pe altădată.

Evreicele.Ştii, dragă, mâine e Yom Kippur şi rabi a spus că trebuie să fim coşer. Trebuie să respectăm Tora, tu ştii că familia noastră are bun renume. Mai bine hai spune-mi ce profit ai obţinut din afacerea cu Şloim? Hai, că trebuie să numărăm banii şi să-i punem la locul ştiut. Lasă alte preocupări acum, nu avem timp, ce, vrei să dăm faliment?!

Muntencele.Auzi, sincer, io-mi bag picioarele! Băi, obsedatule, da tu chiar nu te-ai săturat aşa, de tine?? Toată ziua îţi trebuie, parcă eşti pe alcaline. Păi mai termină, băi, că deja mă scoţi din sărite, zău! Io îi zic lu mă-ta că nu pot să stau cu un obsedat sexual ca tine, că aşa ceva nu se mai poate. Ce te faci dacă-s plecată în Italia?

Unguroaicele.Ioi, Pişta dragam, aşteptat atâta pe tine! Vrei să face la tine sex? Hai, anghialom, se bem ceva! Egeşege, no hai inche un pahar. Ioi de jo! Finom o palinka, hai se bem! Şi inche un pahar pentru mine... Un pahar pentru acu, un pahar pentru aniu... Ai adormit, edeşem? Ez oz! La telefon: - Gyuri, hai la mine mintenaș, că disno de barbat a meu a dat in primire! Ioi ce mult aşteptat pe tine!