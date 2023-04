Vineri, 21 Aprilie 2023 (19:07:49)

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava va avea loc luni, 24 aprilie, începând cu ora 11:00, primul spectacol din Caravana „10 pentru folclor”, ediția a VIII-a, ce se va desfășura, în județul Suceava, în perioada 24-28 aprilie 2023.

Anul acesta, evenimentul va reuni artiști din opt zone folclorice ale țării, spre bucuria iubitorilor de muzică populară, de tradiții autentice, de joc și voie bună. Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, ne-a spus că în prima zi a caravanei, pe 24 aprilie, după spectacolul de la Suceava, artiștii vor merge la Bălăceana, la ora 17:00, pentru ca marți, 25 aprilie, gazde să fie iubitorii de folclor și copiii din Sadova (ora 13:00) și Fundu Moldovei (ora 18:00). Miercuri, 26 aprilie, Caravana „10 pentru folclor” va ajunge la Fântâna Mare (ora 10:00) și Forăști (ora 15:30), joi, la Bunești (ora 13:00) și Pătrăuți (ora18:00), și vineri, la finalul „călătoriei folclorice”, la Stroiești (ora 13:00) și Ciprian Porumbescu (ora 17:00).

Sub deviza: „Susținem introducerea folclorului ca obiect de studiu opțional în școlile din județul Suceava”, o echipă de artiști profesioniști pornește din nou caravana folclorului prin localități sucevene. Cei 10 din acest an sunt: Mihai Cotos, Ancuța Corlățan, Ciprian Pop, Costinel Leonte, Mihaela Bârsan, Loredana Ceică, Leonard Zamă, Constantin Bahrin, Maria Luiza Mih și părintele Mihai Cobziuc. Participă Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, manager Sorin Filip, Grigore Gherman, Beatrice Băndoiu, Ovidiu Homorodean, Loredana Streche, Bogdan Toma, Oana Bozga Pintea, Daniel Pop, Fetele din Botoșani, Cristi și Mihai Tănase, Cătălina Tereza Alexa, Grupul Vocal Instrumental „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus etc.

Mai multe amănunte despre artiștii care au onorat invitația de a participa la acest proiect deja cu tradiție la Suceava ne-a oferit Mihaela Bârsan: „Din Bucovina vor participa Ansamblul <Ciprian Porumbescu> și tinerii colaboratori ai acestuia, artiști care s-au remarcat în cadrul concursului <Vedeta populară> de la TVR, respectiv Gabriel Treteag, Mircea Coca, Diana Lungu, Emilia Solovăstru și Petronela Popa, dar și Grigore Gherman, din Cernăuți, Ancuța Corlățan, poliinstrumentistul Leonard Zamă și maestrul coregraf Costinel Leonte. Din Moldova vor veni <Fetele din Botoșani>, Constantin Bahrin de la Iași și dirijorul Cristi Năstase și fratele său Mihai, de la Bacău, iar din Maramureșul istoric Maria Luiza Mih. Din Ardeal va participa Oana Bozga Pintea, de la Cluj. Vor mai fi prezenți Ovidiu Homorodean din Sibiu, Bogdan Toma din Ținutul Hunedoarei, Loredana Streche din Oltenia, Beatrice Băndoiu din Gorj, Daniel Pop din Sălaj, Ciprian Pop din Banat și Cătălina Alexa din Dobrogea. Pentru două zile, joi și vineri, ne va mai fi alături o tânără interpretă foarte talentată, Alexandra Negru, una dintre cele mai bune eleve ale profesoarei Herna Săndulean”.

• Organizatori

Managerul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, Sorin Filip, susține că artiștii pe care îi conduce s-au pregătit foarte bine pentru acest eveniment: „A fost o muncă titanică. Toți artiștii vor cânta live câte două piese cu Orchestra Ansamblului <Ciprian Porumbescu> și a fost nevoie de repetat partiturile”. Proiectul „10 pentru folclor”, ediția a VIII-a, este organizat de Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația „10 pentru folclor”, având ca parteneri: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Tradițional TV, primăriile din Bălăceana, Sadova, Fundu Moldovei, Fântâna Mare, Forăști, Bunești, Pătrăuți, Stroiești și Ciprian Porumbescu. Evenimentul este sponsorizat de Fly Music Bosanci, Cofetăriile Ambianța, Restaurant Casa Negru, Ritmic Ilișești, Beauty Gold by Angi Nascu, I.C Beauty Lounge și Matteo Rustic Construct.

„Împreună, ca o adevărată echipă, contribuim la această frumoasă poveste. Deși la noi în județ se organizează multe evenimente, povestea <10 pentru folclor> a prins foarte bine, fiindcă oamenii au ocazia să vadă un spectacol complet, cu foarte mulți artiști din diferite zone ale țării, artiști de bună calitate și mai ales copiii au ce învăța. Țin să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care mi-au fost alături în povestea acesta: primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, fără de care nu aș fi reușit să duc proiectul <10 pentru folclor> la un nivel atât de ridicat în doar câțiva ani, dar și președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care ne sprijină foarte mult pentru a reuși să promovăm folclorul cât mai bine în rândul tinerilor. Astfel, reușim să venim cu noi surprize de la ediţie la ediție și să aducem în județul Suceava tot ceea ce avem mai bun la ora actuală din folclorul românesc”, a transmis inițiatoarea proiectului, Mihaela Bârsan.