Umor pascal…

Cioburi de metaforă

Au trecut Sărbătorile Pascale și ne-am reluat activitățile cotidiene, fiecare acolo unde își are angajamentul, mai buni sau… la fel de buni ca până acum, atinși - unii mai mult, alții mai puțin - de frumusețea și binecuvântarea înălțătoarelor momente care ne luminează, în fiecare an, sufletele, gândurile, visurile… Și pentru că umorul nu trebuie să ne părăsească niciodată, am pregătit, pentru astăzi, un grupaj de epigrame care ironizează anumite aspecte legate de această perioadă. Le mulțumesc talentaților mei colegi, fiind convins că spiritul de observație care îi caracterizează ne va oferi suficient material și pentru viitoarele ediții ale rubricii ,,Cioburi de metaforă”…

DUPĂ PAȘTE, LA SERVICIU

(Petru Ioan GARDA)

Eu vin, când vacanţa e gata,

Cu drobul - fineţea mătăsii,

Cu carnea de miel, de la tata,

Iar şefu' cu… paştele mă-sii!

RELAŢII FRĂŢEŞTI ROMÂNIA - R. MOLDOVA

(Ion DIVIZA)

Nu suntem iconoclaşti,

Am pornit pe-o cale dreaptă:

Ne-mpăcăm din an în Paşti,

Ne unim la Sfântu-Aşteaptă.

URGENȚĂ MEDICALĂ

(Gabriela Gențiana GROZA)

Doi vecini, deopotrivă,

Sunt în stare depresivă

C-au mâncat, pe săturate,

Ouă de găini stresate.

DILEMĂ PASCALĂ

(Valentin DAVID)

Mă-ntreb, când faptele disec,

Cum e mai bine uneori:

Ca mielul, victimă să mori

Sau să trăieşti ca un berbec?

DE PAȘTI

(Ion RUSE)

La mândra mea am înnoptat

Şi am mâncat un drob ateu,

Convins fiind, când l-am gustat,

Că n-are niciun Dumnezeu!

UNDE PAȘTI TU, MIELULE…

(Ica UNGUREANU)

Am un buget cam subţirel

Şi totuşi m-am decis, în fine,

De Paşte să-mi aleg un miel...

Şi-al naibii, mârâia la mine!

DILEMĂ

(Grigore COTUL)

Mi-au urat - vă spun cinstit -

Unii: „Paște fericit!”

Și mă-ntreb, în ochii lor,

Nu-s decât… un ierbivor?

TRADIȚIE PASCALĂ

(Janet NICĂ)

De Paşti, ştiindu-mă cu har,

Am spus că vreau s-ajung primar

Şi din reflex, imediat,

Amicii m-au... încondeiat!

TRADIȚII

(Mirela GRIGORE)

De Paşti, pe la mese festive,

Sunt ouă vopsite floral;

Şi eu pot crea la motive…

De ceartă, bătaie, scandal…

ÎNAINTE DE PAȘTE, PRIN MAGAZINE

(Vasile LARCO)

Azi oamenii din tot oraşul

Se-agită: vine Iepuraşul!

Dar când la preţuri ei privesc

Toţi iepureşte o zbughesc.

DE PAŞTI

(Nicolae BUNDURI)

Trăind în plină Europă,

De Paşti - aici în ţara mea -

S-au spovedit destui la popă,

Dar şi mai mulţi... la DNA.

O GĂINĂ EMANCIPATĂ

(Petronela-Vali SLAVU)

Dezertând din curtea ei, găina

Chiar în nordul ţării s-a mutat,

Auzind că ou-n Bucovina

Ar ieşi direct încondeiat!

MONOLOG INTERIOR

(Eugen SFICHI)

Mă duc la şef, nestingherit,

Urându-i „Paște fericit !”

Dar şefa n-ar putea s-admită

Să-i spunem… „paşte fericită!”

FARISEILOR

(Gheorghe BÂLICI)

La sfânta slujbă când vă închinaţi,

Cum staţi lipiţi, ateu lângă ateu,

Nu pot răzbi cei drepţi şi luminaţi

Şi-abia de mai încape Dumnezeu!...

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!