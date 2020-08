Ziua de 23 august 2020 a fost una plină de emoție și cu multă bucurie duhovnicească pentru credincioșii Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava 2, județul Suceava. În mijlocul rugătorilor a fost în această zi Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită pe o scenă special amenajată în curtea bisericii de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, alături de Părintele Viorel Ilișoi, preot paroh al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților împreună cu părintele Petru Cristofor Cîrciu, preot co-slujitor. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul parohiei.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Liturghiei le-a vorbit celor prezenți despre pericopa zilei, despre datornicul nemilostiv, dar a spus și motivul prezenței Înaltpreasfinției Sale la această slujbă: „Am poposit cu bucurie astăzi cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și am venit să slujesc în acest loc frumos unde frățiile voastre aveți evlavie, credință și vă pregătiți cu toții pentru ca nu numai aici să avem bucurie anticipată, să avem bucurie deplină după ce ne pregătim aici, pe pământ, înaintea Lui Dumnezeu în Împărăția cerească… Astăzi am venit aici datorită unei invitații. Părintele Petru Cristofor Cîrciu mi-a fost coleg de clasă, luna aceasta pe 17 a împlinit 65 de ani și a vrut să nu fie singur când iese la pensie, să-l însoțesc și iată l-am însoțit. Colegii cu care ne întâlneam în fiecare an, anul acesta a fost mai interzis, nu ne-am întâlnit, cred că ne întâlnim la anu’ de două ori. M-am împărtășit de dragostea dumneavoastră, de rugăciunea dumneavoastră, de cântările dumneavoastră simple cu care am trăit în satul meu. Am venit să-i spun părintelui coleg că pensia pentru preoți este un moft, de fapt continuă să slujească. Vreau să-l felicit pentru activitatea sa frumoasă, pentru că a slujit cu credință și dăruire și dumneavoastră l-ați primit aici și l-ați răsfățat cu această prezență frumoasă la slujbe și de aceea îl fericesc că iese la pensie în putere cu dorința de a sluji mai departe.”

De asemenea, părintele paroh Viorel Ilișoi a spus: „Este o zi de mare sărbătoare pentru parohia noastră și acest lucru se datorează celor 45 de ani de activitate a părintelui Petru Cristofor ca slujitor al sfântului Altar. Acum un an de zile, când am venit la Gura Humorului, am găsit în părintele Petrică un sprijin și, astfel, după mulți ani într-o altă parohie, aici am găsit inimile deschise, atât ale credincioșilor, cât și ale slujitorilor sfințiți.”

Părintele Petru Cristofor Cîrciu a mulțumit ierarhului pentru că a onorat cu prezența sa acest moment sărbătoresc, dar și tuturor celor care i-au fost alături în cei 45 de ani de slujire.