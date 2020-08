Miza finalei de Liga Campionilor a lucrat asupra vedetelor la fel cum a lucrat și la Cupa Mondială din Brazilia, de acum 6 ani, când manschaft-ul nemțesc a găsit poarta doar în prelungiri, asta după ce dăduse recital cu Brazilia. Cam așa și cu Bayern, cel care a profitat fiind Coman, care probabil va avea soarta lui Goetze, adică acesta va rămâne momentul emblematic al carierei. Contează să te agăți de oportunitate cu toată forța și să nu-i mai dai drumul. Vedete blocate au fost și dincolo, la PSG, chiar la modul dezamăgitor. Ditamai jucătorii, ca Neymar și Mbappé, considerați a fi în anticamera unor Messi și Ronaldo, gata să spargă ușa, n-au dat un gol, unul singur, în tot acest Final 8, adică în ceea ce se poate considera unicul turneu final al acestei competiții! Iar ocazii au tot avut, slavă Domnului, Neymar fiind chiar campion la capitolul ratări din poziții singur cu portarul. Cum s-a întâmplat și acum, când mingea aproape se strecurase pe sub Neuer, dar brazilianul a fost ocolit și de acel strop de noroc atât de necesar. Dar poate că mai mare a fost ratarea lui Mbappé… Mi se părea mie că Paredes și Ander Herrera sunt sub ceea ce ar trebui pentru cucerirea trofeului, dar iată că ultimul a contribuit cu două pase ce puteau fi esențiale, una dintre ele în urma unui un-doi atipic, în sens invers direcției acțiunii, astfel că fundașii bavarezi au fost puși pe picior greșit, lui Mbappé deschizându-i se o halcă de poartă. Șutul știm cum a fost, nedemn de renumele lui. Cealaltă pasă a lui Herrera a fost mingea strecurată pentru Di Maria, care a înălțat zmeul. Interesant, după ce parizienii au fost părăsiți la începutul verii de Cavani (ce-o fi fost în capul lui?), înlocuitorul pe post, Icardi, a rămas pe bancă toată finala, deși meseria lui era s-o bage în ațe, chiar dacă nu neapărat spectaculos. A fost și penalty neacordat, la ținerea lui Coman, fază la care arbitrii din camera VAR s-au spălat pe mâini. Că apoi nu s-a dat nici la Mbappé este cât se poate de firesc, așa funcționează spirala concesiilor.

Una peste alta, a câștigat echipa mai echipă, ca să-l parafrazez pe Mathaeus, prea mulți ar fi trebuit să joace prost ca să piardă această finală.