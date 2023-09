Delicatese (nu doar culinare) (20). Tomahawk

Prin pădurea de cuvinte

Sâni.”De când ţi-am ţinut sânii în palme / mâinile mele miros a mere ionatane / mâinile mele, de fapt / sunt mâinile unui sfânt fugit din icoane // de când ţi-am ţinut sânii în palme / mâinile mele miros a pădure / mâinile mele, de fapt / sunt două cazanii de mure // de când ţi-am ţinut sânii în palme / de când mi-a fluturat rochia ta pe frunte / mâinile mele miros a pârâu / ce izvorăşte din munte // de când ţi-am ţinut sânii în palme / de când am muşcat din buzele tale ca dintr-o prescură / simt o flacără / cum îmi arde pe gură // de când ţi-am ţinut sânii în palme / de când ai venit să mă cutreieri / inima mea este / un ceasornic cu greieri.” (Constantin Preda, ”De când ţi-am ţinut sânii în palme”)

Condimente.În cazul în care nu știai cum se folosesc condimentele și mirodeniile, iată cele mai comune preparate unde se adaugă acestea.

Cardamon.Este puternic parfumat și înțepător. Se folosește atât la preparatele curry cu orez, cât și la deserturi cremoase și budinci.

Scorțișoara.Are o aromă caldă și dulce, cu iz de lemn parfumat. Se folosește cel mai adesea la dulciuri.

Chimen.Este un condiment care dă o savoare specială, ușor amăruie, roșiilor, cărnii de miel și legumelor.

Fenicul.Are o aromă blândă, cu un iz de anason. Merge de minune la preparate cu pește și ciuperci. Semințele de fenicul glasate în zahăr se pot consuma după masă, pentru a ajuta digestia.

Ghimbir măcinat.Picant și ușor sec. Se folosește pentru a condimenta carnea de pui și peștele; de asemenea, în produsele de patiserie.

Șofranul.Are un gust ușor amar, cu iz de mucegai, însă dă o culoare frumoasă, galbenă. Se folosește doar în cantități foarte mici, pentru a obține un gust foarte fin.

Nucșoară.Măcinată, dă o aromă deosebit de plăcută umpluturii din carne tocată, piureului de cartofi, pateului.

Ienibaharul.Se folosește, cel mai adesea, alături de piperul boabe, la mâncărurile de varză, la murături etc.

Nemăcinate, condimentele își păstrează mai bine aroma decât cele măcinate. De aceea, este bine să le cumpărați întregi și să le măcinați într-o râșniță mică sau într-un mojar doar în momentul când le folosiți. Nu păstrați condimentele mai mult de un an, căci între timp își pierd din aromă. Ca atare, cumpărați întotdeauna cantități mici.

Amante.”Îmi plac femeile, dar amanta mea numărul unu rămâne politica.” (Lucrețiu Pătrășcanu). PS A fost o amantă ucigașă, se pare...

Actriţă: Femeie cu Thalie. (Tudor Mușatescu). Mișto, nu?

Tomahawk.Un cotlet cu nume de secure a apașilor mi-a redeșteptat amintiri legate de cărțile de aventuri din copilărie. Cotletul Tomahawk, un stil de a prepara carnea de porc venit de peste Ocean, e un fel de joacă de-a cowboy-ii și indienii. Denumirea, după cum știu cei care au citit peripețiile lui Winnetou, se referă la o secure pe care o foloseau cei care, cel puțin la vremea copilăriei mele, erau cunoscuți drept Pieile Roșii. Ulterior, amerindieni, nativi americani și naiba știe până unde va ajunge corectitudinea politică. Acest cotlet are forma unui tomahawk deoarece o parte din osul care iese din carne a fost curățat complet (americanii îi zic acestei proceduri „frenched”). Dar pe lângă tomahawk, de la americani vine și o controversă legată de această secure: e vorba despre „tomahawk chop”, un salut cu mâna preluat, chipurile, de la nativii americani de către fanii de baseball de azi (ai echipei Atlanta Braves, dar și ai altor echipe). Și Donald Trump a fost văzut că făcea acest „tomahawk chop”, imitând o lovitură cu securea. S-a spus că e un salut rasist, că anulează cultura, prostii contemporane. (Horia Ghibuțiu)

Cațavenci. Îmi amintesc de o delicioasă rubrică – un clasament al restaurantelor - din ”Cațavenci” – cei de dinainte de separarea, divizarea lor. Aveau un soi de ”punctaj” de evaluare a restaurantelor din Capitală. Evaluau, băietanii, cele 3 elemente care pot defini un restaurant: calitatea, gustul mâncării, rapiditatea (și amabilitatea) servirii, prețul și... curățenia din baie, de la WC (considerată, pe atunci, și de dl Ion Ilescu – pe drept, cred – ca un indicator de civilizație urbană minimală). Îmi plăceau notațiile date de ”cațavenci”... precum niște ”stele” pentru hoteluri ori ”margarete” pentru pensiuni: 1. Ca la mama acasă. 2. Ca la nevastă acasă. 3. Ca la soacră-mea acasă... etc... Pohte bune!

Dovadă. Bubulina ajunge acasă de la muncă, tunând și fulgerând: – Bulă, m-ai înșelat cu vecina noastră! – Care vecină, Bubulino? – Vecina de la etajul 4! – Cum poți să zici așa ceva?! Ai vreo dovadă? – Da, am! Soțul ei poartă boxerii tăi!

De-ale lui Woody Allen. Marijuana provoacă amnezie și altele... nu-mi amintesc... Țânțarii mor între aplauze. Tatăl meu a vândut farmacia pentru că nu mai avea leac. În ziua de azi fidelitatea se întâlnește doar în echipamentele de sunet. Există căsnicii care se termină bine, altele durează toată viața. Diabeticul nu poate pleca în luna de miere. Când totul urcă, lenjeria intimă coboară. Trebuie să lucrăm și să dormim 8 ore, dar nu aceleași. Este ușor să rezolvi o problemă economică, ai nevoie doar de bani. A muri este ca și cum ai dormi, doar că nu te trezești să faci pipi. Bigamul: un idiot la pătrat. Magicianul a făcut un semn și a dispărut foamea. A făcut un alt semn și a dispărut injustiția, altul, și s-a terminat războiul. Politicianul a făcut un semn și a dispărut magicianul. Bucură-te de fiecare zi, căci întotdeauna va apărea un imbecil să ți-o strice.

Orgoliu.Stau la bar în localul meu preferat… Deodată, intră pe ușă cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Mă gândesc cum să intru cu ea în vorbă și comand o sticlă de șampanie. Trimit chelnerul la masa ei, cu sticla și un bilețel – dacă dorește să bem împreună. Ea citește bilețelul și îmi zâmbește (ce frumoasă e!), scrie ceva și îmi trimite mesajul ei prin chelner. Pe bilet stă scris: „Onorate Domn, dacă aș bea cu dvs. din această sticlă, ar trebui ca în garajul dvs. să existe cel puțin un Mercedes, pe contul dvs. cel puțin un milion, în pantalonii dvs. ar trebui să fie (măcar) vreo 17 cm, iar o vilă în Insulele Canare ar fi de asemenea de dorit.” Citesc… hmm! Ok și, ca un om educat și de caracter, îi scriu înapoi puțin supărat: „Stimată Doamnă, în garajul meu se află un Ferrari, un Porsche și un Mercedes, pe fiecare din cele 8 conturi ale mele se găsesc câte două milioane, am case de vacanță în Bali, Florida și Elveția… însă niciodată, nici pentru cea mai frumoasă femeie din lume, nu mi-aș tăia 4 cm!” Vă rog, deci, să-mi returnați sticla! Sâc!