Prevede-l pe Provedel!

Prima etapă din Liga Campionilor, urmată la o zi distanță de cele din Liga Europa și, mai nou, Liga Conferinței, reprezintă un fel de vestitor al tulburelului. Gata cu sezonul de bere, chiar dacă el e întreținut de reclamele cu guler din competiția regină. Pe de altă parte e ca revenirea aia din vacanță, mai mult se povestește decât se muncește. Miza fotbalistică aproape că nu există pentru spectatorul neutru. Așa că oculta mondială a aranjat în așa fel lucrurile, încât să avem ce dezbate tot sezonul! Nici nu mai contează cine câștigă, că oricum o să fie unul dintre granguri, plus că nu-i mai avem nici pe Ronaldo și Messi în competiție, după mai bine de două decenii. Pare o ediție post-apocalipsă, dar fotbalul își va crea iar idoli. Au rămas să se bată în recorduri și popularitate alde Mbappé și Haaland, dar uite că vine tare din urmă Bellingham. Totuși, de data asta altcineva le-a luat fața, ba chiar a eclipsat tot sezonul, cum am spus. Acesta este portarul lui Lazio. Câți dintre noi l-ar fi putut numi acum câteva zile? Prea puțini, dar în urma isprăvii sale, toți: Ivan Provedel! Numele său e ușor înșelător, fiindcă nu e stranier, ci italian născut în apropiere de Veneția, chiar dacă din mamă rusoaică. Ei bine, Provedel a devenit eroul suporterilor biancocelesti prin golul egalizator înscris la ultima fază a meciului cu Atletico Madrid, disputat pe Olimpico. Înainte de a trece la chestiuni oculte ce țin de numerologia cea mai avansată, trebuie să remarcăm calitatea golului, pe care l-aș descrie cu un singur cuvânt – elegant! Acolada aia în care s-a dus mingea centrată către un Provedel care străpungea liniile rivalei ca un cavalerist infanteria, pentru ca întâlnirea cu mingea să nu însemne o lovitură năprasnică de paloș sau altă sculă, ci o mângâiere cu fruntea. Până aici, toate bune, chiar dacă nu în fiecare zi (sezon, an) înscrie portarul la ultima fază. Pe moment s-a observat, în trecere, că Provedel avea numărul 94 și înscrisese în minutul 94 și câteva secunde, ce coincidență frumoasă, nu? Ei bine, în ziua următoare, diverși nostradamuși amatori au descoperit că Provedel e născut în ’94 și are 94 de centimetri peste un metru! Hopa, deja miroase a predestinare, nu credeți? Pentru sceptici, iată ce a descoperit un maniac al cifrelor: golul înscris de Provedel a fost al 94-lea pentru Lazio în Liga Campionilor! Să recunoaștem, erau suficiente indicii pentru a ne umple de bani la pariuri, dar nu știm să le căutăm...