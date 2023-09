Un copil din Vama, cu tetrapareză spastică, are nevoie de bani pentru a continua terapiile recuperatorii

Vineri, 22 Septembrie 2023 (13:06:34)

Alexandru are 14 ani și suferă de tetrapareză spastică. Nicicând nu a putut vorbi, nu a putut alerga, nu s-a putut juca, nu a putut visa, nu a putut cere ajutorul, dar cu un murmur, cu o privire poate topi zeci de inimi. Acele inimi, acei oameni care pot să-i întindă o mână de ajutor și pot să-l ajute să-și continue terapiile recuperatorii.

Zi de zi, clipă de clipă, lângă Alexandru (din Vama) stă mama acestuia, Cornelia M., o tânără care se luptă să îi ofere copilului ei o viață mai bună.

Lângă Alexandru mai este și bunica maternă. Atât. Două femei pentru care Alexandru este lumina ochilor lor, este bucurie, este luptă, este speranță.

Din această disperare și lipsă de bani, mama lui Alexandru a înființat Asociația „Murmur de copil”. Murmurul lui Alexandru ar fi de dorit să ajungă la cât mai multă lume, pentru ca ajutorul să vină din mai multe direcții.

Deși Alexandru a făcut o perioadă mai îndelungată naveta la Câmpulung Moldovenesc, unde a beneficiat de terapie la Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” (Asociația Umanitară „Freamăt de speranță”, președinte Anca Crăciun), în ultima perioadă, suferind de mai multe afecțiuni, nu mai poate fi transportat la clinică. Specialiști de la clinica câmpulungeană sunt nevoiți să vină la domiciliul copilului, pentru a face terapie. Aceste deplasări presupun și niște costuri în plus. Adolescentul a suferit de-a lungul timpului și patru „intervenții chirurgicale – miofibrotomie”.

Mama lui Alexandru ne-a spus că, recent, copilul ei a fost investigat din nou de un medic specialist, care i-a spus că încă nu poate să facă nici o operație, până nu „se întărește musculatura”, prin terapii recuperatorii.

Cornelia ne-a spus că băiatul „are o imunitate precară și este predispus mereu la răceli și probleme digestive. De aceea, am decis să-i oferim terapiile la domiciliu, dar cheltuielile sunt foarte mari, deoarece terapeutul se deplasează 50 de km până la domiciliul lui Alex. Dacă aveți o firmă, și vreți să ne ajutați cu 20% din impozitul pe profit, să știți că banii vor fi folosiți pentru Alexandru, pentru a continua recuperarea. Noi vă suntem recunoscători. Le mulțumim tuturor oamenilor care ne-au ajutat până acum și celor care ne vor fi alături în continuare. Orice donație îl ajută pe Alex extraordinar de mult. Orice ajutor contează. Donațiile dumneavoastră se vor transforma în ore de kinetoterapie, tratament medicamentos și intervenții chirurgicale ce urmează să le facă, care îi vor fi benefice, și de care are multă, multă nevoie”. Cei care doresc să îl ajute pe Alexandru au la dispoziție contul asociației: ASOCIAȚIA MURMUR DE COPIL, COD IBAN: RO36RNCB0236175333760001.

· Alexandru nu poate lupta singur. Are nevoie de ajutor!

Drumul este lung și anevoios, dar mama și bunica lui Alexandru, singurele ființe cărora le pasă de suferința lui, speră că vor exista oameni generoși care le vor întinde o mână de ajutor, care cred într-un ,,Murmur de copil”.

Un prim pas a fost făcut de Oana Maria Crăiuț, învățătoare la Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” din comuna Vama, care în loc de flori le-a spus părinților să facă donații pentru Alexandru. Părinții au fost receptivi la apelul făcut de învățătoare, în contul asociației fiind transferată suma de 1.400 de lei.

Alexandru nu s-a bucurat de nici o zi de școală, de nici o zi de normalitate, dar gestul acestor părinți, care au rezonat cu ideea învățătoarei Oana Maria Crăiuț, este unul nobil și poate fi luat drept exemplu și de alți oameni.

Toți cei care vor să cunoască mai bine povestea lui Alexandru pot intra pe pagina de Facebook a Asociației „Murmur de copil”, unde pot vedea progresele acestuia, imagini de la terapie, mesaje postate de mama lui Alexandru etc. Tot aici veți găsi și contul unde puteți face donații. Alexandru nu poate lupta singur. Are nevoie de ajutor. Are nevoie de oameni care să-i plătească terapiile recuperatorii, pentru ca, în viitor, să treacă la un alt nivel, la o nouă intervenție chirurgicală ce ar putea să-l ajute să facă primii pași.