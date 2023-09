Grădinița "La Piticul Vesel" este un loc special destinat educației și dezvoltării copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Suntem dedicați oferirii unei experiențe educaționale de calitate, care să promoveze creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri.

Mai mult decât atât, în săptămânile care au trecut, am depus efort suplimentar în modernizarea facilităților, am făcut o serie de reparații cosmetice, am investit în îmbunătățirea eficienței energetice și am redistribuit spațiile pentru a se potrivi mai bine cu nevoile educaționale ale copiilor, totul ca anul şcolar 2023-2024 să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Obiective:

Educație de calitate: Ne angajăm să oferim o educație de înaltă calitate care să promoveze dezvoltarea intelectuală, socială, emoțională și fizică a copiilor.

Ne angajăm să oferim o educație de înaltă calitate care să promoveze dezvoltarea intelectuală, socială, emoțională și fizică a copiilor. Mediu Sigur și Inclusiv: Grădinița noastră oferă un mediu sigur și inclusiv în care fiecare copil este acceptat și încurajat să-și exprime individualitatea.

Grădinița noastră oferă un mediu sigur și inclusiv în care fiecare copil este acceptat și încurajat să-și exprime individualitatea. Dezvoltare Socială și Emoțională:Promovăm dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale copiilor, ajutându-i să învețe cum să interacționeze, să colaboreze și să rezolve conflicte în mod sănătos.

Program Educațional:

Programul nostru educațional este conceput pentru a oferi copiilor noștri o gamă variată de experiențe de învățare, inclusiv activități de învățare prin joc, artă, muzică, activități fizice și explorare a mediului înconjurător.

Servicii oferite:

Servicii educaționale asigurate conform curriculumului național și curriculumului la decizia grădiniței și prin derularea unor proiecte educaționale;

Desfășurarea unor activități de dezvoltare personală, asigurate de psiholog;

Asigurarea odihnei, îngrijirii, ocrotirii este asigurată și de către personalul de îngrijire;

Asigurarea mesei cu un meniu ce este stabilit și pregătit conform normativelor nutriționale, în condiții de igienă corespunzătoare, în incinta blocului alimentar;

Asistență medicală, serviciu oferit de asistent medical permanent și medic școlar.

Echipă de Profesioniști:

Grădinița noastră are o echipă de profesioniști dedicați, incluzând educatori cu experiență și calificați în domeniu, care sunt pasionați de dezvoltarea copiilor.

Personal didactic tânăr, dar și cu experiență în domeniul aplicării didacticii de specialitate;

Personal didactic cu abilități de comunicare, relaționare;

Personal didactic perfecționat prin obținerea de grade didactice;

Personal didactic interesat de parcurgerea unor sesiuni de formare continuă.

Facilități:

Dispunem de facilități moderne și sigure, teren de joacă și spații de joacă în aer liber.

Parteneriat cu Părinții:

Colaborăm strâns cu părinții pentru a asigura o experiență de grădiniță de succes. Comunicarea se face în mod direct sau prin intermediul aplicației KINDERPEDIA, o aplicație care oferă informații despre meniul săptămânal, activitățile desfășurate la grupe și alte informații de interes pentru părinți.

Suntem bucuroși să oferim oportunități de învățare și dezvoltare copiilor dumneavoastră și să contribuim la construirea unui viitor strălucit pentru ei.

Pentru cei dintre dumneavoastră care încă nu ne știți adresa, Grădinița "La Piticul Vesel" este situată în Suceava, pe strada Rulmentului, la numărul 9B.