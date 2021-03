După ce am constat că fii-miu habar n-avea de meciul naționalei U21, am făcut un scurt sondaj printre cunoscuți: nimeni nu știa că naționala de tineret debutează la un turneul final! OK, poate că fii-miu e ocupat cu BAC-ul (dă, Doamne!), dar restul lumii ce scuză are? Păi are, că în zilele noastre oamenii se preocupă de alte lucruri, gen vaccinare-incidență-carantină, care le abat atenția de la plăcerile de altădată. Dar da, avem parte de un alt turneu final european de tineret, după cel care ne-a entuziasmat acum 2 ani. De data asta, un turneu de pandemie: fără spectatori, cu o săptămână pentru cele 3 jocuri din grupe, apoi o lună liberă (vorba vine, se joacă la nivel de club), după care altă săptămână cu 3 jocuri eliminatorii (sferturi, semi, finală). Și iată trupa lui Mutu debutând neașteptat de bine împotriva unei favorite, selecționata Olandei, mai nou (de fapt, mai vechi) a Țărilor de Jos! Poate că ne-au dominat batavii, dar mai periculoși am fost noi. Ne-au condus ei, destul de repede, printr-o lovitură de cap la un corner, pe care ulterior Mutu n-a catalogat-o ca greșeală de marcaj. Într-adevăr, am mai teoretizat asta, cel mai simplu e să spui ”n-are voie să dea”, dar fizica te contrazice. Oricât de bine ai face marcajul, există câteva traiectorii ale centrării la care nu poți interveni ca fundaș. Putem admite că așa s-a întâmplat la golul olandezilor. Dar îmbucurător e că am egalat din lovitură liberă. După golul lui Stanciu din Liga Europa, iată că un alt român, Ciobanu, o vâră în ațe dintr-o astfel de fază fixă! Pentru mult timp, tricolorii noștri păreau puși la zid, se consolau cu faptul că erau ca... Ronaldo, care nu mai știe ecuația traiectoriei optime peste zid! După meci, ne-a fost prezentat discursul căpitanului Marin (Marius, nu Răzvan), însă senzația de ”piar” plutea în aer. Astfel de momente ar trebui să rămână între ei, altfel ajungem la scenariu și regie. Una peste alta, să apreciem la justa valoare acest egal obținut de selecționerul Adrian Mutu, pentru că jumătate dintre eligibili au fost trași de Rădoi la naționala mare. Să ne gândim că la Olimpiadă, unde teoretic ar trebui să participăm cu tineretul, Rădoi va reveni la comandă și n-o va face cu mâna goală, ci și cu Marin ăla mai consacrat, cu Man, cu Mihăilă, cu Coman, cu alți câțiva!