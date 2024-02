„Muşcat de căţeluş”

„În 30 Decemvrie oficialul de perceptorie Constantin Antonovici a fost muşcat de căţeluşul său, care apoi, în 4 Ianuarie, a perit. Secţiunea cadavrului a demonstrat simptome de turbă, din care causă dl. Antonovici a fost trimis la Bucureşti în tratament antirabic”.

„Patria”, Anul IV, nr. 368, Cernăuţi, Mercuri în 12 Ianuarie 1900.

„Licitaţii noi”

„Licitaţia ţinută de fostul consiliu comunal asupra vânzării unei cantităţi de circa 2.000 metri cubi lemn de construcţii din pădurea comunală <Creţe>, din zona Câmpulung, cu preţul de 260 lei metrul cub, s’a repetat sub conducerea camerei interimare şi s’a obţinut preţul de 311 lei de metru cub, în condiţiuni mult mai avantagioase pentru cameră, realizându-se un profit în sumă de peste 100.000 lei. Nu mai puţin avantagioasă a fost licitaţia ţinută cu cea mai desăvârşită legalitate asupra celor patru magazine de sub palatul comunal, obţinând faţă de chiria din trecut, un plus de 120.000 de lei anual”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IX, Nr. 125, Ianuarie 1930.

„Povestea autocamionului”

„Povestea autocamionului 25526 SV este deosebit de tristă. După ce a colindat ani de zile drumurile regiunii noastre, aprovizionând magazinele cu mărfuri, la 16 iulie 1960, tovarăşii de la OCL Alimentara Suceava au hotărît să-l treacă în <conservare>. L-au parcat într-o piaţă a oraşului şi au uitat de el. Aici l-au lăsat pradă ploilor, zăpezii, gerului. Viscolul puternic i-a smuls capota de aluminiu, i-a deschis uşile, i-a spart geamurile, într-un cuvînt l-a <conservat> de minune”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4385, Suceava, Sîmbătă 13 ianuarie 1962.