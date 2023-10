„S-au speriat caii de la o trăsură...”

„În Câmpulung s-au speriat caii de la o trăsură în care se aflau membri din familia d-lui protopresviter Ţurcan, din Fundu Moldovei.

Spre nenorocire, vizitiul n-a putut să oprească de fel caii, din cauză că s-au rupt hăţurile. Domnişoara Elena Bejan, fiica d-lui consilier consistorial, şi d-na Andruchovici, soţia d-lui paroch din Sadova, speriindu-se, săriră atât de rău din trăsură încât domnişoara Elena Bejan a repausat la scurt timp după aceea, iar d-na Andruchovici s-a lovit foarte greu. Vizitiul, de spaima cea mare, a nebunit”.

„Revista Politică”, Cernăuţi, Anul III, nr. 18, Octomvrie 1888.

“Pe Palatul Primăriei din Suceava fâlfâie steagul negru”

„Joi, în 15 Octomvrie, se va oficia la Suceava în biserica vechii Mitropolii un parastas solemn pentru odihna sufletului defunctului rege.

Vor participa împreună cu cetăţenimea oraşului şi districtului şi reprezentanţii tuturor oficiilor. Datori suntem să ne înălţăm regele către Înaltul Creator, ca el, în nemărginita sa îndrumare, să odihnească pe repausatul Rege Carol în liniştea eternă şi să aşeze în corturile drepţilor marele lui suflet”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 143, 15 Octomvrie 1914.

„O pîine rumenă şi frumoasă...”

„Am cumpărat deunăzi o pîine rumenă şi frumoasă. Într-adevăr m-am simţit satisfăcut că, în sfîrşit, s-au luat măsuri ca pîinea să fie de mai bună calitate. Dar această satisfacţie avută la început s-a transformat într-o cumplită indignare deoarece la cîntărirea pîinii am constatat că, în loc de 2 kg pentru care am plătit 4 lei, pîinea avea numai 1 kg şi 750 gr, deci cu un sfert de kg lipsă”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2747, Suceava, Octombrie 1956.