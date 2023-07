„Petrecere poporală în Dărmăneşti”

„Corul Plugarilor din comuna Dărmăneşti, judeţul Suceava, aranjează o mare petrecere poporală în ziua de 29 Iunie a.c. (de Sf. Petru şi Pavel), cu următorul program: o piesă de teatru, recitări de poezii, concert (cor bărbaţi) şi dans.

La ora 2 d.m. horă pe imaşul cultural în mijlocul satului, între răchitele de lângă râul Dărmănişteanca, iar seara, dela ora 9, executarea programului de mai sus în sălile cabinetului de lectură. Venitul curat este menit pentru procurarea unui aparat de radio pentru săteni. Muzică excelentă, bufet bine asortat, intrarea benevolă. Toţi iubitorii de artă şi sprijinitorii unor astfel de acţiuni sunt rugaţi să participe în număr cât mai mare”.

“Glasul Bucovinei”, Anul XIII, nr. 3258, 28 Iunie 1930.

„Stejarul din Cajvana”

„E în Cajvana, pe marginea unei uliţe, un stejar. Un stejar cu frunzele ca nişte palme mari şi crengile întinse ocrotitor. În fiecare primăvară crengile lui scot muguri noi, înverzesc. Şi, mai în fiecare zi, sub stejar se joacă o mulţime de copii. Stejarul e bătrîn, are 600 de inele în trunchiul său masiv. Şi, asemănîndu-l cu un bunic, stejarul ăşi ocroteşte nepoţii, copiii satului, care se joacă sub coroana lui bogată. Vreme de 600 de ani, generaţii întregi de copii s-au perindat jucîndu-se sub crengile lui. Înainte cu cîteva decenii, bucuria copiilor se reducea la atît: la joaca sub stejarul de pe marginea uliţei. Cînd părinţii lor erau în cîmp şi munceau pămîntul moşierilor, ei se jucau în praful uliţei. Şi aşa, fără să primească educaţie, copiii creşteau. Mîncau ce apucau şi cînd aveau. De învăţat, nici vorbă. În sat nu exista şcoală. Mamele plîngeau în ascuns soarta copiilor. Astăzi, mai în deal, aproape de stejar, există o grădiniţă”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5144, Suceava, Vineri 26 iunie 1964.