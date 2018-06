Primul roman important al lui John Steinbeck, „Nehotărâții sorți ai bătăliei”,

anticipează temele mari și controversele sociale din „Fructele mâniei” și „Șoareci și oameni”. Cartea (1936) are ca temă nemulțumirea socială a muncitorilor nomazi americani. Umiliți de latifundiarii livezilor de mere din California, flămânzi și furioși, culegătorii de fructe pornesc o revoltă violentă și plină de fanatism, sub auspiciile subversive ale cauzei „roșii”. De un realism politic și social admirabil, romanul lui Steinbeck este nu numai o parabolă a luptei pentru identitate, ci și o poveste extrem de bine construită despre diferențele esențiale între oameni și felul imprevizibil în care se manifestă mulțimile împotriva unui sistem economic represiv. Anticipând temele mari și controversele sociale din celelalte cărți amintite, cel de-al cincilea roman al lui John Steinbeck urmărește traseul furtunos al maturizării lui Jim Nolan, un tânăr însingurat și deznădăjduit din San Jose, ce se angajează cu un extaz aproape mistic în marea cauza pe care-o împărtășește cu semenii săi.

„Un roman frumos, dinamic - așa cum scrie The New Republic - animat de puterea unor evenimente dramatice, <Nehotărâții sorți ai bătăliei> are toate datele unei capodopere care, prin valorile sale, înlătură orice prejudecată”.

