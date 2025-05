Eveniment USV

Cea de-a XI-a ediție a conferinței Consensus, adresată studenților de la specializări cu și în limba engleză, a fost organizată la finele săptămânii trecute de către colectivul de Limbă engleză al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Tema ediției de anul acesta, „Ambiguity and Doublespeakˮ („Ambiguitate textuală și manipulare discursivăˮ), a reunit doctoranzi și studenți la nivel de licență și masterat, provocându-i să investigheze fațetele și ipostazierile ambiguității și limbajului dublu.

Evenimentul a fost coordonat de conf. dr. Daniela Maria Marțole, asist. dr. Alina Nacu și asist. dr. Anca Elisabeta Turcu și s-a finalizat cu premierea celor mai interesante și meritorii comunicări științifice susținute de studenți pe secțiuni.

La festivitatea de deschidere a conferinței au susținut prezentări în plen studentele doctorande Simina Ioana Anton, Iuliana Elena Asoltanei și Evelina Iulia Hreceniuc (Cîrdei).

Printre câștigători s-au regăsit unii dintre cei mai străluciți studenți ai specializărilor de limbă engleză. Premiul I a fost adjudecat de Abel Mîndrilă, de la programul de masterat Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării, anul I, cu lucrarea ”Memes as Modern Doublespeak: Humor and Misinformation on Social Media”, alături de David-Alexandru Hostiuc, de la specializarea Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, anul II, cu lucrarea ”Disguised in Strength: Narrative Ambiguity and the Language of Self-Deception in YuYu Hakusho's Younger Toguro”.

Premiul al II-lea a fost acordat studentelor din cadrul programului de licență Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, anul III, Petronela Poștovei și Ioana Prisacariu, cu lucrarea ”Innocence and Ambiguity: Rewriting the Myth of the American Adam in National Narratives”, respectiv Sofiia Shevchuk, cu lucrarea ”Idioms in Political Discourse”.

Premiul al III-lea a fost obținut de către studentele din anul III, de la specializarea Limba și literatura engleză – Limba și literatura română Engleză-Română, Renata Fuksz, cu lucrarea ”Natural Language Processing: Structural Ambiguity Approaches and Resolution Methods”,și de către Antoneta Ponepal, cu lucrarea ”Angels or Demons: The Dual Nature of Womanhood in Stoker's Dracula”.

O mențiune a revenit studentei din anul III Nicoleta-Ramona Acatrinei, care a prezentat lucrarea ”Decadence and Morality in The Great Gatsby: The Role of Jazz Music”. Un premiu special al juriului a fost acordat studentei masterande Larisa-Ilaria Tabără, keynote speaker la prezenta ediție, care s-a întors recent dintr-un stagiu Fulbright la Michigan State University, SUA, și care a fost premiată și în edițiile precedente ale conferinței Consensus.

Acest eveniment derulat anual are ca scop încurajarea gândirii critice a studenților pentru o mai bună înțelegere a dinamicii discursive și a fenomenelor culturale din lumea contemporană, alocând atenție sporită reprezentărilor și practicilor textuale și culturale din spațiul anglofon.