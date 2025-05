Joi, 15 Mai 2025 (13:18:54)

Alianța Franceză din Suceava continuă vineri, 16 mai 2025, începând cu ora 17.00, seria de întâlniri cu scriitori şi autori francofoni din spaţiul românesc, acțiune moderată de scriitorul şi artistul vizual Constantin Severin.

Întâlnirea din această lună îl are ca invitat pe Ionel C. Corjan, conferenţiar univ. dr. la Universitatea „Ştefan cel Mare” din municipiul Suceava, artist vizual, specialist în semiotica iconotextului publicitar şi a imaginii digitale în artele vizuale.

Organizatorii spun că acțiunea (conferinţa) de vineri va constitui punctul de plecare pentru o dezbatere referitoare la ideile şi temele obsedante ale pictorilor francofoni, la simbolurile specifice şi la ecoul operelor suprarealiste în arta plastică contemporană. Activitatea va avea loc la sediul Alianţei Franceze din Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 50, şi este destinată publicului larg.

În cadrul activităţii desfăşurate la Alianţa Franceză din Suceava, conf. univ. dr. Ionel C. Corjan va susţine conferinţa cu tema „Pictura suprarealistă franco-belgiană: maeştri şi opere reprezentative”, centrată pe principalele trăsături ale suprarealismului în arta vizuală a secolului 20: cultivarea imaginilor onirice, a subconştientului straniu şi miraculos, a sintaxei derutante a obiectelor etc. Prezentarea va fi axată cu predilecţie pe pictura franceză şi belgiană şi pe artiştii cei mai reprezentativi: Max Ernst (1891-1976), Yves Tanguy (1900-1955), Victor Brauner (1903-1966), Jean-Paul Cleren (1940-2017), René Magritte (1898-1967) şi Paul Delvaux (1898-1994).

Universitarul Ionel C. Corjan a publicat peste 200 de articole, cronici, recenzii şi studii în domeniile cinematografiei, teatrului şi artelor plastice, precum şi câteva volume de referinţă în domeniul semioticii limbajului publicitar precum: „Semiotica limbajului publicitar. Textul şi imaginea” (Editura Universităţii Suceava, 2004), „Mass-media şi publicitate” (Editura Universităţii Suceava, 2004), „Iconotextul mediatic şi publicitar. Analize semio-retorice” (Ed. Muşatinii, Suceava, 2004).

Între anii 1977 şi 2005, Ionel C. Corjan a publicat mai multe lucrări de grafică şi colaj în revistele culturale din România şi a ilustrat numeroase cărţi. În 1980, la Galeria de Artă din Suceava, Ionel C. Corjan deschidea prima sa expoziţie, cu 38 de colaje suprarealiste, în tehnica paper-cut, iar în 1997 expunea, la Buenos Aires (Argentina), o serie de colaje digitale.

Cea mai recentă expoziţie personală a avut loc în ianuarie 2025, când Ionel C. Corjan a expus 20 de colaje digitale (print pe canvas) la Muzeul de Istorie Suceava. În anul 2001, a participat, cu lucrarea „The Metaphysics of presence”, la expoziţia internaţională Paste & Pixels de la New Paltz Gallery din New York. Lucrări ale sale fac parte din colecţii particulare din România, SUA, Franţa şi Argentina, fiind prezent și în 12 galerii online.