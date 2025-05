Joi, 15 Mai 2025 (15:20:49)

Preotul sucevean Alexandru Lungu și polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek) din Brașov au demarat o campanie umanitară de strângere de fonduri pentru Sara Pleşa Popescu, „sufletul din spatele paginii <Boala cu o mie de fețe>”. Sara este o tânără din Deva care suferă de mai multe boli grave și are nevoie de peste 80 de mii de euro.

„Se luptă cu mai multe boli decât pot duce unii oameni într-o viață întreagă. Și totuși, în fiecare dimineață, când deschide ochii, nu vede lumina, ci lupta. Fiecare pas, fiecare gest simplu: spălatul pe față, câțiva pași prin casă până la cățelușa care o așteaptă cuminte în fața ușii, e un efort uriaș. Și uneori, singurul aliat rămâne patul. Dar nu renunță. Sara tace și înfruntă. Își ia medicamentele, suplimentele, își adună răsuflarea și continuă. Visează cu ochii deschiși la un loc care să îi aline durerea. Un colț de lume unde boala nu mai urlă atât de tare. Un cămin. Un cuib. Un templu. Un loc care să-i poarte suferința cu blândețe. O necesitate. Pentru că, fără el, durerea nu mai are unde să tacă. (...) Dacă viața i-a smuls bucăți din trup și suflet, ea nu cere nimic înapoi. Doar liniște. Doar un acoperiș sub care să poată visa din nou. Și, poate, să spere la o minune medicală. Nu pentru a fugi de boală, ci pentru a avea unde o înfrunta.

Astăzi, Sara se uită către voi. Cu rușine, dar și cu toată inima. Nu cere milă. Cere sprijin. Cere un gând. Un gest. Un ajutor care să o ducă mai aproape de locul unde durerea nu mai e atât de crudă. Pentru că da, uneori, ceea ce vindecă nu sunt doar tratamentele. Ci oamenii. Gesturile. Liniștea. Speranța”, spune Daniel Ceclan (Dani Cek).

• Răni ce pot fi vindecate. Cu ajutor!

Sara Pleşa Popescu s-a născut în anul 1995, la Deva. Este absolventă a Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei din cadrul Universităţii de Arte şi Design Cluj-Napoca, promoţia 2019. A urmat și un master în Literatură Comparată în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, promoţia 2021. Tânăra publică articole culturale, cronici şi critică de artă, eseuri, recenzii literare, lucrări fictive şi nonficţionale pentru reviste precum Tribuna, Arta, Steaua, Egophobia.

În anul 2021, a debutat în literatură cu volumul de poezie în limba engleză „Paper Cut”. „Retrospectiva rănilor” reprezintă debutul literar în limba română al scriitoarei.

Daniel Ceclan (Dani Cek) și părintele Alexandru Lungu au început o nouă campanie umanitară, un nou drum pentru Sara (https://www.facebook.com/SaraPlesaPopescu) . „Avem nevoie să strângem puțin peste 80.000 de euro. Mult? Poate. Imposibil? Niciodată! Am văzut cu ochii mei cum, în doar două zile, s-au strâns peste 100.000 de euro pentru un alt suflet aflat la marginea prăpastiei. Și azi, acel suflet trăiește, visează și zâmbește. Am fost acolo și am reușit”, a mai transmis polițistul din Brașov.

„Începem o călătorie emoționantă pentru un om care are o poveste de film. Dar noi o putem ajuta să își împlinească visele. Sunteți lângă noi? Sus inima!”, este și mesajul preotului Alexandru Lungu, de la Parohia Așezământului de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni.

Dacă doriți să o ajutați pe Sara: IBAN BANCA TRANSILVANIA: RO67BTRLRONCRT0298191001

Titular: SARA PLEȘA POPESCU

BT pay: 0760810107

IBAN REVOLUT: RO06 REVO 0000 1549 0684 9543

Revtag: sara6vva2 Tel Revolut: 0760810107

Cod BIC/SWIFT: REVOROBB

IBAN Revolut transferuri internaționale: LT58 3250 0977 2888 3700

COD BIC/SWIFT: REVOLT21

Beneficiar: Sara Pleșa Popescu.