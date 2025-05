Expoziția „Scurtă istorie despre GOPO”, la Muzeul de Istorie

O scurtă istorie despre Ion Popescu-Gopo și despre simpaticul lui omuleț, desene, filme, afișe, premii, tehnică de fim, aparate de filmat, aparate de proiecție, pe toate le găsiți la Muzeul de Istorie Suceava, până pe 6 iulie. Intrarea este gratuită. Expoziția „Scurtă istorie despre GOPO” este dedicată artistului plastic român, actor, editor de film, scenarist și regizor de film Ion Popescu-Gopo (1 mai 1923 - 29 noiembrie 1989), creatorul a nenumărate filme de desen animat, în care personajul principal era „omulețul lui Gopo”. „Omulețul” este personajul nud, schițat din câteva linii, care i-a adus câteva premii naționale și internaționale.

Expoziția „Lumina ta, Lumina mea”, la Muzeul de Istorie

La Muzeul de Istorie din municipiul Suceava puteți vizita Expoziția „Lumina ta, Lumina mea”, expoziție contemporană de fotografie din China și România. „Organizată de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în România și Asociația Arts and Culture Promotion, expoziția reunește pe simezele Muzeului de Istorie lucrările a 10 fotografi români și a 10 fotografi chinezi. Expoziția este accesibilă publicului, în perioada 14 mai - 15 iunie, intrarea fiind gratuită.

First Kids on Mars, la Iulius Mall Suceava

În perioada 15 mai – 15 iunie, copiii sunt așteptați la First Kids on Mars, la Iulius Mall Suceava, expoziția interactivă și educativă unde cei mici învață despre sistemul Solar și planeta Marte. Expoziția îi invită pe micuți într-o misiune de colonizare a planetei Marte prin intermediul mai multor jocuri interactive, iar copiii vor afla mai multe despre provocările umanității de cucerire a spațiului, despre gravitație și viaţa astronauților. În plus, vor experimenta elemente ale realității augmentate și vor face cunoștință cu robotul Curiosity, care îi îndrumă cu ajutorul unor aplicații speciale educaționale. Mai multe informaţii despre bilete găsești pe site-ul iuliusmall.com.

WCF International Cat Show, la Iulius Mall

În perioada 17-18 mai, peste 130 de exemplare de pisici, din 20 de rase, vor putea fi admirate în zona Kids, din zona parterului Iulius Mall, în cadrul unei competiții internaționale. Iubitorii de animale se vor bucura de WCF International Cat Show, concursul unde felinele se vor întrece timp de două zile, defilând pe un „catwalk” în adevăratul sens al cuvântului. Vei putea admira pisici din România, Ungaria, Italia, Serbia, aparținând unor rase precum: British Longhair, Minuet Longhair, Persană, Highland Fold, Highland Straight, Maine Coon, Munchkin Longhair, Siberiană, Bengaleză, British Shorthair, Cornish Rex, Exotic Shorthair, Transylvanian, Albastră de Rusia, Savannah, Scottish Fold, Scottish Straight și Thai.

Locul de joacă digital Cosmos, la Iulius Mall Suceava

Locul de joacă digital Cosmos de la Iulius Mall Suceava îi introduce pe cei mici şi cei mari deopotrivă în lumea fascinantă a Universului, prin intermediul realității augmentate: Save the planet - jocul unde copiii formează echipe pentru a salva planeta de asteroizi și invazii extraterestre, Space Piano - jocul în care peretele interactiv ia forma unui pian, iar copiii devin compozitorii unor melodii cosmice, Builders from Mars - jocul unde cei mici învață cum să apere un oraș. Cosmos mai include o zonă expozițională cu o instalație luminoasă a Sistemului Solar și un tunel de lumină LED, proiectat să ofere un spectacol dinamic de lumini celeste și sonorități ambientale. Cosmos VR este, de asemenea, o opțiune pentru cei care doresc să afle tainele universului prin intermediul a două experiențe de realitate virtuală. Prețul biletului este de 20 de lei, iar înscrierile se realizează la Centrul Info.

Mai multe branduri, mai multe evenimente pentru public de toate vârstele şi mai multe locuri de parcare, la Iulius Mall

Din 15 mai, la Iulius Mall vei găsi mai mult verde, mai multe branduri, mai multe evenimente pentru public de toate vârstele şi mai multe locuri de parcare. Joi, noile magazine din mall te aşteaptă cu promoţii, iar Iulius Mall te premiază pentru cumpărături. Vineri are loc concertul Killa Fonic, iar sâmbătă, Smiley va cânta toate hiturile preferate. Duminică este ziua dedicată familiei: spectacol Gaşca Zurli, ateliere creative şi multe altele. Eşti iubitor de pisici? Află că cele mai frumoase, blănoase şi graţioase feline concurează la competiţia WCF International Cat Show, care va avea loc în Iulius Mall, zona Kids, sâmbătă şi duminică.

Ateliere creative, povești despre flori, activități pentru copii, la Muzeul de Științele Naturii

La Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava se celebrează, în perioada 1-31 mai, luna florilor, prin organizarea de ateliere creative, povești despre flori, activități pentru copii. Proiectele de educație muzeală sunt organizate de Muzeul Național al Bucovinei. Copiii sunt invitați într-o călătorie în lumea florilor, cu povești despre ghiocei, brândușe și viorele, unde se va discuta despre plantele protejate și cele declarate monumente ale naturii din zona Sucevei.

CircoBellucci, la Suceava, cu un nou spectacol, 16 mai - 2 iunie, la Shopping City

CircoBellucci, laSuceava, cu un nou spectacol, 16 mai - 2 iunie, la Shopping City. Bilete pe https://www.entertix.ro/g/733/circo-bellucci.html sau direct de la casieria circului, deschisă cu două ore înaintea fiecărui spectacol.ViaggioNelTempo - show-ul care te va purta într-o călătorie cum nu s-a mai auzit! Din 1787 în prezent, trecem prin toate stilurile muzicale cu ajutorul unei telecomenzi magice, desigur, alături de cei mai buni acrobați, dansatori, clovni și actori. Trebuie să vedeți asta: Zilnic - ora 18:00; Sâmbătă - 15:00 și 18:00; Duminică - 11:30 și 15:00.

Pe 16 mai și în zilele de miercuri - preț unic 40 lei (la tribună); Marți nu sunt spectacole.

Zile și Nopți Studențești, 15-30 mai

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) anunță organizarea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Zile și Nopți Studențești, care va avea loc în perioada 15-30 mai. Evenimentul reunește studenți, profesori și invitați speciali, pentru două săptămâni de activități diverse în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și în locații partenere instituției.

Joi, 15 mai

Filmul ”Maria, Inima României”, la USV

Filmul „Maria, Inima României” va ajunge la Suceava împreună cu oamenii care au conceput acest documentar. Proiecția va avea loc joi, 15 mai, începând cu ora 17.30, la Auditoriumul „Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar intrarea va fi liberă.

Concert extraordinar susținut de Juno, de la ora 20:00, pe esplanada din fața corpului A de la Universitate

Festivalul Zile și Nopți Studențești va începe joi, 15 mai, cu un concert extraordinar susținut de Juno, cu începere de la ora 20:00, pe esplanada din fața corpului A. Pe parcursul celor două săptămâni participanții de toate vârstele vor avea parte de concerte, spectacole de teatru, competiții sportive, activități de divertisment, precum seri de film sau Quiz Night, alături de invitați din diverse domenii. Pentru mai multe informații despre programul complet al festivalului urmăriți paginile de socializare ZNSt (@znstusv) și Asociația Studenților din Universitatea Suceava (@asus_sv).

Vineri, 16 mai

„Semn și simbol în spațiul bucovinean”, la Galeria de artă „Zamca”

Expoziția de artă plastică (Concurs interjudețean de creație plastică „Ion Carp Fluerici”, ediția a IX-a, 2024-2025) „Semn și simbol în spațiul bucovinean” va avea vernisajul vineri, 16 mai, la ora 17:00, la Galeria de artă „Zamca”. Participă elevi din București, Cluj, Iași, Neamț, Sibiu, Suceava, sub coordonarea prof. Loredana-Mihaela Ceică, inspector școlar pentru arte la IȘJ Suceava. Curator: Mihai Pânzaru PIM. Critic de artă: drd. Delia-Ioana Leizeriuc. Organizator: drd. Petru-Vasile Gafiuc. Expoziția poate fi vizitată, în perioada 14 -28 mai, la Galeria de artă „Zamca”.

Sâmbătă, 17 mai

„Retrospectiva - Cristina Achim”, Muzeul Arta Lemnului

La Mansarda Muzeului Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc va avea loc sâmbătă, 17 mai, la ora 18:00, vernisajul expoziției „Retrospectiva - Cristina Achim”, acțiune ce se încadrează în programul Noaptea Muzeelor 2025.

Iubitorii de artă pot să descopere, în perioada 17 mai - 18 iunie, universul pictural al regretatei artistei câmpulungene Cristina Achim - „o viață închinată artei, educației și valorilor bucovinene”.

,,Noaptea muzeelor”, sâmbătă, la Muzeul Național al Bucovinei

,,Noaptea muzeelor'', sâmbătă, 17 mai - Programul de vizitare: La Muzeul Satului Bucovinean programul de vizitare este între orele 10-20. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18-20. Ultima intrare, ora 19,30. La Muzeul de Istorie programul de vizitare este între orele 10-24. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18-24. Ultima intrare, ora 23,30. La Muzeul de Științele Naturii programul de vizitare este între orele 10-24. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18-24. Ultima intrare, ora 23,30. La Hanul Domnesc programul de vizitare este între orele 10-24. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18-24. Ultima intrare, ora 23,30.

La Cetatea de Scaun programul de vizitare este între orele 9-24. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18-24. Ultima intrare, 23,30. La Muzeul de Istorie Siret - Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina programul de vizitare este între orele 10-24. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18-24. Ultima intrare, ora 23,30.

Noaptea Muzeelor, la Muzeul Arta Lemnului

Sâmbătă, 17 mai, între orele 18:00-23:00, Noaptea Muzeelor, la Muzeul Arta Lemnului. Intrare liberă. „Magia revine și anul acesta! Descoperiri inedite, ateliere în expoziția permanentă și un vernisaj surpriză, la Noaptea Muzeelor!”, transmit reprezentanții Muzeului Arta Lemnului.

Lansare de carte pentru copii, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc

Lansare de carte pentru copii, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc, sâmbătă, 17 mai, la ora 10:00: „Făt-Frumos și Fala Zmeilor Salvează apa vie”, Editura Zorio, carte ce va fi lansată în prezența autorului Petre Crăciun. „Celebrul scriitor de cărți pentru copii Petre Crăciun - un Petre Ispirescu al timpurilor noastre - vine la Câmpulung Moldovenesc pentru a călători, împreună cu copiii comunității, în lumea basmelor”, transmit reprezentanții Bibliotecii Municipale.

Lansare de carte, la Cafeneaua Palo Santo

Lansare de carte: „De mână cu autismul”, de Amada Lupașcu, la Cafeneaua Palo Santo (str. Bistriței, nr. 8 - Obcini), pe 17 mai, la ora 17:00.

CSU Suceava joacă pe teren propriu în Liga Națională de handbal masculin

Sâmbătă, cu începere de la ora 17.30, formația locală CSU Suceava va susține ultima partidă din actuala ediție a Ligii Naționale de handbal masculin. Universitarii vor primi în sala Liceului cu Program Sportiv vizita echipei CSM Odorheiu Secuiesc.

Duminică, 18 mai

Semifinala campionatului național de juniori I la rugby

De la ora 11.00, la baza Unirea, semifinala campionatului național de juniori I, dintre LPS Suceava și Rapid/Golescu, meciul decisiv pentru accederea în finala mare a Campionatului Național de Rugby, juniori I.