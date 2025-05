Eveniment

De astăzi, Iulius Mall Suceava te așteaptă cu un look mai proaspăt, mai verde, dar mai ales cu branduri în premieră, mai aproape de tine! Vino să descoperi un mix nou de magazine pentru toate stilurile, locaţii de mâncare și băuturi, dar și o zonă verde. La inaugurare, noile magazine vin cu promoții și oferte speciale, iar Iulius Mall asigură premii la cumpărături şi multă distracţie cu Killa Fonic, Smiley şi Gaşca Zurli. Ai un copil care visează să exploreze planetele? Veniţi împreună la expoziţia interactivă First Kids on Mars şi la locul de joacă digital Cosmos!

Profită de promoțiile afișate de noile magazine din Iulius Mall și nu uita să participi la campania cu premii care-ți schimbă starea de spirit! La HalfPrice, magazinul cu preţuri atractive la mii de branduri, poți alege piese vestimentare care pun accentul pe confort și stilul urban, dar și vestimentație din gama Luxury.

Primii 50 de clienți primesc un card cadou!

Inspiră-te din moda streetwear a tinerilor, pentru că vei avea reducere de 20% la o selecție de articole la magazinele Cropp și House! Mohito, brandul dedicat exclusiv modei feminine, oferă 10% reducere la achiziții de minimum 2 produse.

Femeile încrezătoare au variante care îmbină stilul elegant cu accentele urbane și la Hermosa, brandul românesc care aduce feminitatea în prim-plan. Beneficiezi de 20% reducere la toată gama de produse și de inspirație pentru întreg sezonul.

Lista promoțiilor mai include: Videt − 30% reducere la toate perechile de ochelari din showroom; Empire Salon – 15% discount la serviciile oferite; Sabon – 15% reducere la achiziții de 250 lei, 20% la achiziții de 350 lei, 25% la achiziții de 450 lei; Casa Mereuță – 15% discount la toate produsele din magazin; Istikbal – 40% discount la covoare și 10% discount la mobilier; restaurantul Dionisus – 50% reducere la unele preparate; WokFull – 1 + 1 gratuit la wok cu pui; Auchan – până la 45% discount la o selecție de produse.

Iulius Mall Suceava vine cu noi concepte de dining: flagship store aniversar Zireto, care oferă gratuit în ziua deschiderii cafea, și restaurantul cu specific asiatic Chin Chin.

Plaisir du Chocolateste cofetăria unde vei regăsi rafinamentul francez în deserturi cu texturi și arome variate. Poți savura gratuit o cupă de sorbet la orice comandă care include gelato sau sorbet.

Campania cu premii care-ți schimbă starea de spirit

În perioada 15-18 mai, la cumpărături de minimum 500 de lei din unul sau maximum cinci magazine diferite, poți câștiga pe loc vouchere în valoare de 50 și 100 lei, cosmetice MyGeisha, căști wireless sau răcoritoare! Mai multe detalii despre campanie, dar și regulamentul pot fi citite pe site-ul iuliusmall.

Competiţie felină, expoziţie First Kids on Mars şi călătorii digitale în Cosmos

Sâmbătă și duminică, în zona Kids, Iulius Mall devine scena eleganței feline, găzduind competiția WCF International Cat Show, unde vor fi prezentate peste 100 de pisici, din 20 de rase.

Nu doar câteva zile, ci o lună întreagă de experiențe interactive, cu jocuri și instalații cu tematică ce te inițiază în lumea fascinantă a misterelor universului, te așteaptă la Iulius Mall:

În perioada 15 mai – 15 iunie , copiii sunt așteptați la First Kids on Mars , expoziția interactivă și educativă unde cei mici învață despre sistemul Solar și planeta Marte.

Locul de joacă digital Cosmosîi introduce pe cei mici şi cei mari deopotrivă în lumea fascinantă a Universului, cu ajutorul realității augmentate, prin intermediul jocurilor Save the planet, Space Piano, Builders from Mars.

Distracția care-ți schimbă weekendul

Seria evenimentelor de weekend este deschisă vineri, de la ora 19.00, cu un superconcert oferit de Killa Fonic.

Sărbătoarea continuă sâmbătă, de la aceeași oră, când Iulius Mall Suceava te introduce în atmosfera marilor concerte și te invită să fredonezi cele mai apreciate hituri alături de Smiley.

Duminică este ziua dedicată copiilor, astfel că micuții vor da frâu liber imaginației la Atelierele de creație și se vor distra, de laora 18.00, la ZurliShow, spectacolul oferit de Gașca Zurli.

Cu un mix personalizat de servicii și branduri internaționale, numeroase facilități de petrecere a timpului liber, mai mult verde și o parcare extinsă, de până la 2.400 de locuri, Iulius Mall Suceava devine cea mai mare destinație de shopping, distracție și socializare din nord-estul ţării, cu o suprafaţă închiriabilă de 60.000 mp.