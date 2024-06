Susținere

Tânărul antreprenor sucevean Robert Șröder a transmis joi un mesaj de susținere a candidaturii deputatului PSD Gheorghe Șoldan pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Robert Șröder a făcut parte din echipa de campanie a lui Gheorghe Șoldan și candidează pentru lista PSD pentru Consiliul Județean Suceava. „Îl cunosc pe George (sau Gheorghe, cum i se spune mai nou) Șoldan de peste 10 ani. L-am văzut evoluând din postura de președinte al Organizației de Tineret, la deputat în Parlamentul României – până astăzi, candidat la cea mai importantă funcție publică din județ: președinte al Consiliului Județean. În primul rând: DA – face parte din PSD! Un partid hulit de mulți, dar, în același timp, cel mai mare partid din România! Și ca să faci politică cu succes ai nevoie de o echipă, de un partid puternic, alături de tine. Nu poți să faci nimic de unul singur. În ultimele luni am străbătut cu el și echipa de campanie mai tot județul. Am muncit. Am petrecut sute de ore împreună. Am străbătut mii de kilometri. Am râs. Am întâlnit mii de oamenii. Și am muncit din nou. Și în tot acest timp m-a făcut să cred în el! L-am văzut muncind de la ora 07.00 până la ora 24.00. I-am văzut energia și determinarea! I-am văzut puterea de muncă! I-am văzut dorința de schimbare! Și asta m-a făcut să cred că există și altfel de oameni politici. Cred în George pentru că are 33 de ani și face parte din noua generație de oameni politici! Nu a avut timp să se murdărească! (și sper să nu o facă) – față de o persoană care a îmbătrânit în politică, care e de pe vremea lui Băsescu și Udrea, și care <știe toate mecanismele sistemului>”, a spus Robert Șröder. El a adăugat că la fel, crede în George Șoldan pentru că are o minte deschisă și poate vorbi cu el despre Inteligență Artificială sau sustenabilitate „și avem nevoie la conducerea județului de o persoană adaptată la timpurile moderne, față de cineva care a rămas la hore și jocuri pe toloacă”. „Cred în George pentru că are ceva de dovedit! E foarte tânăr și vrea să construiască ceva! Să își construiască un viitor! – față de o persoană care e în pragul pensiei și care, oricum, peste câțiva ani se va retrage din viața politică”, a mai spus tânărul antreprenor. El a precizat că din aceste motive face parte din echipa lui George Șoldan și candidează pentru funcția de consilier județean, fiind unul dintre cei mai tineri membri ai echipei PSD. „Fac un apel către toți prietenii și cunoscuții: duminică, alegeți înțelept și haideți să facem o schimbare în județul Suceava!”, a spus Robert Șröder. În final, el i-a transmis lui Gheorghe Șoldan că are datoria să nu dezamăgească și să schimbe în bine județul Suceava.

