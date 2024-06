Campanie

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, miercuri, întâlniri electorale cu alegători din cartierul George Enescu, din municipiul Suceava. Flutur a fost împreună cu candidatul PNL pentru Primăria Suceava, Lucian Harșovschi, cu primarul Ion Lungu și cu deputatul Ioan Balan.

PNL a transmis, printr-un comunicat de presă, că Gheorghe Flutur le-a cerut sucevenilor să continue în municipiul Suceava cu administrație liberală, „care a dovedit că este performantă”. „Municipiul Suceava a fost primul din Moldova care a schimbat culoarea roșie în alegerile din ultimii 20 de ani. Această schimbare a PSD și venirea PNL a adus dezvoltare. Nu ne duceți înapoi spre administrații pesediste, precum Vaslui, Bacău, Botoșani, duceți-ne înainte pe drumul pe care am pornit, spre Cluj, Oradea, Brașov, Sibiu. Nu ne întoarceți din drum, dragi suceveni”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a spus că are nevoie de Lucian Harșovschi „în procesul de reindustrializare a Sucevei”, are nevoie de Lucian Harșovschi „în marele proiect <Suceava la autostrăzi>”. „Cu Lucian Harşovschi am curajul să spun că mai multă diasporă suceveană se va întoarce acasă, la locuri de muncă bine plătite. Lucian Harșovschi e băștinaș, e sucevean, e tânăr, știe administrație publică mai bine decât toți contracandidații la un loc. Lucian Harșovschi nu are nevoie de stagiatură, are nevoie de votul dumneavoastră duminică și apoi umăr la umăr cu mine pornesc motoarele turate la maximum pentru dezvoltare”, a declarat liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur a afirmat că este optimist cu privire la rezultatul votului din Suceava. „Mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și nici nu apuc să întreb, că ei știu dorința mea. Dați-mi-l pe Lucian Harșovschi și ei au spus <știm, îl vreți pe Lucian>. Doamne ajută și gândul cel bun!”, a mai spus Gheorghe Flutur.

