Motive de anchetă

Comuna Bosanci este un adevărat butoi cu pulbere, iar nemulțumirile oamenilor la adresa primarului Neculai Miron sunt foarte mari. Poate cei mai nedreptățiți sunt oamenii care s-au trezit peste noapte că au rămas fără diferite suprafețe de teren.

Bosâncenii, cei care au avut curaj să discute cu reporterii cotidianului ”Monitorul de Suceava”, pentru că foarte mulți se tem să iasă public de teama unor eventuale represalii din partea primarului, spun că în spatele acestor adevărate furturi de terenuri se află însuși Neculai Miron, o parte din angajații Primăriei Bosanci, dar și unii interpuși prin care acționează alesul local.

Potrivit locuitorilor acestei comune, prin natura funcției pe care o deține, Neculai Miron a avut acces la informații legate de statutul terenurilor din comună, iar acolo unde s-a putut a ”intervenit”.

Cazurile sunt diferite, dar toți cei cu care am vorbit indică un singur nume: Neculai Miron.

Practic, e o uriașă caracatiță funciară, iar achizițiile de terenuri ale primarului din Bosanci se derulează pe bandă rulantă. O parte dintre ele se văd în declarația de avere, însă altele nu apar pentru că terenurile au fost achiziționate pe numele unor intermediari, oameni de încredere ai lui Neculai Miron.

Una dintre persoanele cu care am discutat a indicat și un nume de intermediar: Ioan Bivol. Acesta este actual consilier local, ales pe listele PNL, partid din partea căruia a candidat Neculai Miron în 2020, și care se află pe lista AUR pentru alegerile de anul acesta, partid la care a migrat între timp și primarul.

Dimensiunea afacerilor dubioase cu terenuri în care este implicat primarul Neculai Miron ar trebui să facă obiectul unor anchete serioase ale Poliției și Parchetului, mai ales că numărul celor care se consideră înșelați este, cel mai probabil, de ordinul sutelor.

”Ei (n.a. – cei din Primăria Bosanci) nu ne consideră pe noi oameni, ci ne tratează ca pe niște proști”

Una dintre femeile care spune că a fost victima escrocheriilor funciare ale primarului Miron ne-a declarat că acum trei ani a observat că terenul pe care îl deținea a fost arat și semănat de o altă persoană. La vremea respectivă nu a știut cine i-a intrat pe teren, dar peste circa două săptămâni a depistat.

”Am fost și la primar, care mi-a spus că el nici măcar nu știe unde este tarlaua ”Parțâc”. Am fost chiar de două ori, și nu a recunoscut nimic. Apoi, am aflat cu adevărat cine e, mai exact un consilier al lui, Bivol Ioan. El a venit la mine la poartă, dar i-am spus că nu am ce vorbi cu el, pentru că nu are teren în acea zonă, nici măcar vecinii nu îi știa. Am tot fost la primărie, de unde m-au trimis la o firmă de cadastru din Suceava, unde m-au lămurit ce s-a întâmplat. Cei de la firma de cadastru mi-au spus că ei nu mai lucrează cu Primăria Bosanci pentru a nu fi părtași la nedreptățile pe care vrea să le facă primarul Neculai Miron. Mi-au spus că nu știu de ce l-au adus pe Bivol pe terenul meu pentru că acolo unde ar fi avut el teren, pe tarlaua ”Chetre”, erau în plus vreo cinci hectare de teren. Eu am 25 de ari de teren, pe care nu i-am recuperat încă. Cei de la Primărie mi-au propus să îmi dea în altă parte, adică pe un teren alăturat, dar eu vreau terenul meu. Ei au făcut mutările de terenuri cum au vrut și după cum le-a convenit. Lucica din Primărie mi-a dat intabularea pe noul amplasament, dar fără a mă anunța de acest lucru. Legea așa spune, că în momentul în care îi dai un act unui om îi comunici, dar ei nu ne consideră pe noi oameni, ci ne tratează ca pe niște proști. În spatele acestei afaceri e primarul Miron. Între timp, Bivol Ioan spune că nu-i mai trebuie terenul, că nu-i mai trebuie bucluc, să și-l ia primarul, că este al lui. Într-o duminică, era și fiul meu acasă și a venit Bivol, iar când l-a văzut pe băiat a zis: te rog să mă ierți, că nu știam că e terenul vostru, mă duc la primar și îi zic să și-l ia, că mie nu îmi mai trebuie”, a mărturisit femeia.

”Nu cred că este cineva care să nu fi fost păcălit de primar cu terenuri”

Un alt localnic din Bosanci spune că și el a fost victima ingineriilor funciare ale primarului Neculai Miron. Acesta spune că are teren în tarlaua ”Țarna la vale”, iar doi ari i-au dispărut peste noapte.

”Acolo unde am terenul, într-o parte am cedat noi, proprietarii, câte o suprafață pentru a se face drum, iar în partea opusă a ”croit” totul primarul, care mie mi-a furat doi ari, iar mai departe, de la ceilalți, a luat chiar și mai mult. Din terenurile noastre a dat la romi pentru a-și face case. Am vorbit și cu primarul pentru cei doi ari pe care mi i-a luat și mi-a spus că eu am terenul. În partea de unde mi-a luat teren aveam și un nuc, pe care mi l-a tăiat. I-am și spus de ce l-a tăiat și a zis că nu trebuia tăiat. A dat terenul la romi, iar aceștia lasă numai gunoaie pe acolo, iar explicația pentru că le-a dat teren este aceea ca să îl voteze. El (n.a. - primarul) este stăpân peste toate, inclusiv peste imaș, pe care l-a și îngrădit. Pentru el, noi toți suntem un fel de măturoaie. Nu cred că este cineva care să nu fi fost păcălit de primar cu terenuri. Probabil că are și complici în Primărie, că altfel nu se poate”, a mărturisit bărbatul.

Acesta a mai amintit și de cazul vecinei sale, o femeie singură în vârstă de 74 de ani. Aceasta are 33 de ari de teren în ”Dealul Ciurii”, iar ”primarul a zis că îi dă în alte parte, dar numai din vorbe, că în realitate nu i-a dat nimic”.

Au plătit impozit ani de zile pentru 86 de ari și le-a fost ”dijmuită” suprafața la doar 20 de ari

Altă familie, alte nemulțumiri, dar un numitor comun cu celelalte cazuri: primarul Neculai Miron.

”Împreună cu fratele avem în total 86 de ari de teren, la kilometrul 9, front cu drumul european 85. Fratele are 46 de ari și eu 40 de ari. Dar acte aveam doar pe 20 de ari, deși în Registrul Agricol părinții figurau în 1991 cu 86 de ari de teren. După moartea părinților, și eu și fratele am plătit impozit la Primărie pentru întreaga suprafață de teren. În 2017 am făcut o cerere pentru întregirea suprafeței de teren, teren lăsat moștenire de părinți. Am revenit cu alte două cereri, dar primarul s-a făcut că nu le vede și nu a dat nici un răspuns. Primarul a venit ca un vulpoi la cotitură, și în loc să ajute omul să își scoată documentația a folosit informațiile în favoarea lui. Cei 66 de ari diferență au fost luați de primar, vânduți, revânduți, iar proprietarii care sunt acolo sunt tot niște discipoli ai lui. Comunic cu cei de la Primăria Bosanci doar în scris pentru că de fiecare dată când am fost acolo m-au trimis de la o ușă la alta. În ceea ce privește cei 66 de ari, voi lua legătura cu un avocat și voi deschide proces. Am plătit impozit pentru cei 40 de ari ai mei până în 2022 și am luat și subvenție, când a fost fratele meu la Primărie și i s-a transmis că nu mai am decât 20 de ari. L-au scos și din Registrul Agricol, și totul fără știrea mea. Fratele a plătit și el impozit pentru cei 46 de ari, dar terenul nu îl are. Primarul face tot ce vrea, numai cu stâna bosâncenilor este comedia lumii, cred că nu s-a mai văzut pe nicăieri așa ceva”, a spus familia lăsată fără o suprafață importantă de teren într-o zonă unde prețurile sunt ridicate.

Acestea sunt doar câteva mărturii, dar fiecare dintre cei cu care am discutat are alte ”n” persoane care li s-au plâns de același tratament din partea primarului Neculai Miron.

Asta până când orgoliul bosâncenilor nu va mai răbda. Numai să nu fie prea târziu. Cel puțin pentru unii din ei.