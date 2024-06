Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni are din nou oaspeți din străinătate

4 profesori și 14 elevi de la două licee din Cehia și Slovacia sunt, timp de 4 zile, musafirii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, din municipiul de pe Șomuz. Partener anterior în alte patru proiecte derulate într-un mod exemplar împreună cu Colegiul ”Băcescu”, Dalimil Šebesta, de la Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, din Cehia, unul dintre profesorii aflați în aceste zile în mobilitate, s-a îndrăgostit iremediabil de această școală și de oamenii ei, dar și de Fălticeni, așa după cum afirma ieri, la una dintre activitățile organizate de gazde. Ca urmare, în acest nou proiect Erasmus+ program de învățare pentru activități de grup – mobilitate pentru elevi, cu codul: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000135139, profesorul Dalimil Šebesta a dorit să îi aibă din nou parteneri pe reprezentanții Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”.

Dovedind încă o dată deschiderea acestei școli către cooperare și promovarea valorilor europene, în concordanță cu statutul de Școală europeană pe care îl deține, renumitul liceu fălticenean a răspuns pozitiv apelului lansat de reprezentanții Cehiei și Slovaciei și, așa cum șade bine oricărei bune gazde, cei 18 membri ai mobilității au fost întâmpinați cu toată ospitalitatea specifică moldovenilor.

În ciuda faptului că elevii și profesorii din cele două țări petrec la Fălticeni doar câteva zile, activitățile pregătite de echipa de proiect (prof. Claudia Suseanu, prof. Magdalena Grigoraș, prof. Raluca Horvat, prof. Geanina Moroșan, prof. Simona Trușcan, prof. Iulia Nichitoae, prof. Elena Ghenghea, prof. Marius Dăscălescu și prof. documentarist Mattyllena Boicu) sunt foarte de interesante și atractive. Astfel, prima zi a fost dedicată întâlnirii cu o parte dintre profesorii și elevii Colegiului, acomodării cu noua locație și cunoașterii zonei. Ziua de miercuri a fost la fel de bogată, deoarece membrii echipei de proiect împreună cu echipele din Cehia și Slovacia au participat la o excursie ce a avut menirea de a-i face pe oaspeți să cunoască o parte din tradițiile și obiceiurile zonei, să mănânce mâncăruri tradiționale și să viziteze o serie de locuri cu care se poate mândri orice român: traseele minunate din zonele Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, mănăstirile Moldovița, Voroneț, parcul Ariniș etc.

Joi, cea de a treia zi, i-a adus, din nou împreună, în incinta Colegiului ”Băcescu” pe gazde și oaspeți. Jocuri, activități de prezentare a școlilor din care provin, muzică și dansuri specifice, toate au însemnat emoție, bucurie, căldură, iar buna dispoziție a făcut să dispară absolut orice barieră lingvistică. După-amiaza i-a făcut pe oaspeții din Cehia și Slovacia să înțeleagă pe deplin sensul sintagmei Fălticeni-Orașul Muzeelor, fiind foarte încântați de faptul că în urbea noastră există așa un număr mare de lăcașuri de cultură.

Și ultima zi aduce cu sine numeroase activități interesante, derulate alături de elevi și profesori din școală. Una dintre cele mai interesante va fi cea în care profesoara Simona Trușcan, membră a echipei de proiect, va încerca să faciliteze accesul tuturor participanților la resursele educaționale create în cadrul unui alt proiect ERASMUS+ recent încheiat la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, proiectul D-ESL. Este vorba despre o serie de jocuri pe calculator create în cadrul proiectului D-ESL tocmai pentru a face cât mai atractivă învățarea limbii engleze și pentru a ușura achizițiile lingvistice ale elevilor.

Apoi, la finalul zilei de activități va avea loc o evaluare a mobilității. Surpriza va fi reprezentată de o după-amiază relaxantă la Baza de agrement „Nada Florilor”, recent redeschisă tuturor amatorilor de distracții în aer liber.

„Ne bucurăm că prin celelalte proiecte derulate împreună cu școala din Cehia am reușit să ajungem la inima lor. Totul a fost posibil fiindcă prin tot ce am făcut până acum am dovedit că suntem serioși, implicați, deschiși către colaborare, foarte muncitori, calzi și primitori. Acum, pentru această mobilitate, ei ar fi putut alege orice altă școală din orice stat membru al Uniunii Europene. Ne-au ales pe noi și suntem fericiți”, a precizat profesoara Claudia Suseanu, membru în echipa de proiect.

Liana SĂVESCU-GHENGHEA