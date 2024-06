Final de campanie

Candidatul AUR pentru funcția de primar al Sucevei, Cătălin Axinte, a declarat că la finalul campaniei electorale simte o profundă recunoștință pentru toți cei care au fost alături de el pe acest drum către câștigarea alegerilor. „Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru bunătatea, bunăvoința și dragostea cu care m-ați înconjurat. În ultimele săptămâni, am avut ocazia să vă întâlnesc, să ascult nevoile și dorințele voastre, să împărtășesc viziunea mea pentru viitorul Sucevei. Fiecare discuție, fiecare îmbrățișare, fiecare încurajare a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat energia și determinarea necesară să continui. Mulțumesc echipei mele de campanie, prietenilor și voluntarilor care au muncit neobosit pentru ca mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți dintre voi. Fără eforturile voastre dedicate și sacrificiile voastre, nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil. Mulțumesc familiei mele pentru sprijinul necondiționat și pentru că a fost sursa mea de putere și inspirație în fiecare zi. Dragostea și răbdarea voastră mi-au fost adăpost și motivare. Mulțumesc tuturor sucevenilor care au participat activ în această campanie, indiferent de opțiunile voastre politice. Votul vostru, opiniile voastre, criticile și laudele voastre m-au ajutat să înțeleg mai bine comunitatea pe care o iubesc atât de mult”, a transmis Cătălin Axinte.

El consideră că această campanie electorală a fost mai mult decât o competiție politică. „A fost o ocazie de a ne uni în jurul unui scop comun: bunăstarea și dezvoltarea Sucevei. Am prezentat proiecte și idei care sper să vă fi inspirat, dar cel mai important, am încercat să construiesc o punte de încredere și colaborare între noi toți. Îmi doresc ca, indiferent de rezultatul alegerilor, să continuăm să lucrăm împreună pentru binele orașului nostru. Suceava are un potențial imens, iar viitorul nostru depinde de unitatea și implicarea fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc, dragi suceveni, pentru că mi-ați oferit ocazia de a vă reprezenta și pentru că ați fost parte din această frumoasă călătorie. Cu recunoștință și respect, vă asigur că voi rămâne dedicat Sucevei și valorilor pe care le prețuim cu toții”, a mai spus candidatul AUR pentru Primăria Suceava.

