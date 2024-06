Asociația „Copilul din Soare”

Asociația „Avocați din Bucovina” a organizat, la jumătatea lunii mai, cu sprijinul lui Ionel Matei, patronul „Sonnenhof”, un eveniment pentru a sprijini câțiva copii din Asociația „Copilul din Soare”. Evenimentul s-a desfășurat în Gradina de vară a restaurantului Mosaic, din cadrul Hotelului Sonnenhof, unde participanții au servit cina, într-o atmosferă boemă, invitați fiind lăutarul-culegător de muzici de tradiție Simion Bogdan-Mihai și Taraful „Lăutarii de Mătase”. În cadrul evenimentului, s-au licitat două tablouri semnate de pictorul Manuell Mănăstireanu. Fondurile au fost donate Asociației „Copilul din Soare”. „Astfel, au fost ajutați șapte copii cu autism și sindrom Down. Și fiica mea este înscrisă pe lista beneficiarilor”, ne-a spus Irina Crainiciuc, care vrea să mulțumească tuturor oamenilor, sponsorilor care au contribuit la realizarea acestui eveniment caritabil. Este vorba de sponsorii: SC MATELO COM, FLY MUSIC SRL, CALCARUL SRL, ARAISA GROUP, TERMOHABITAT SRL, RITMIC SRL, SAVCOM SRL, ROBDENIS SRL, EUROLUC TRANS SRL, EUROSPEED SRL, TRANS CONTAINER EXPEDITION SRL, TRUTZI SRL, LUNY TOOLS TRANS SRL, CON IBES BUCOVINA SRL, GENERAL CONSULTING SRL, PRORO MARKETING SRL. Mulțumirile vin din partea tuturor familiilor ai căror copii cu autism și sindrom Down au fost ajutați în cadrul evenimentului caritabil.