Conferința “Challenges and opportunities for a sustainable development”, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

USV

Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava (USV), în parteneriat cu Forumul Belgiano-Roman, a organizat la finele săptămânii trecute, în format hibrid, cea de-a 20 ediție a conferinței internaționale intitulată “Challenges and opportunities for a sustainable development”.

Ediția din acest an s-a bucurat de o prezență numeroasă de cadre didactice și cercetători din România, dar și din țări precum: Belgia, Italia, Spania, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, dar și de prezența unui invitat de seamă în persoana Excelenței Sale, domnul John Cornet D’Elzius, ambasadorul Belgiei în România.

Noutatea acestei ediții a fost reprezentată de faptul că acest eveniment științific a fost organizat de FEAA în colaborare cu Forumul Belgia-România, la inițiativa Asociației ADR - Vlaanderen (Acțiunea Satelor Românești-Flandra).

ADR - Vlaanderen reprezintă o asociație constituită în Belgia, în anul 1989, având ca principală misiune conectarea românilor și flamanzilor, vizând cu precădere incluziunea socială și reducerea neîncrederii populației flamande față de imigranți, prin acțiuni organizate la fiecare doi ani, pe diverse teme de interes, cu participarea mai multor parteneri din cele două țări.

Forumul Belgia-România, intitulat ”Acțiuni locale reziliente pentru o Europă durabilă a cetățenilor. Provocări și punți de legătură ”, organizată în acest an la Suceava, a avut ca scop reunirea la aceeași masă a discuțiilor a structurilor implicate în problematica extrem de complexă a migrației, atât la nivel local, cât și la nivel central din România și din Belgia.

Evenimentul a debutat cu deschiderea oficială, gazda acestei manifestări științifice fiind Consiliul Județean Suceava, și s-a bucurat de prezența unor reprezentanți de seamă ai USV, ai Consiliului Județean Suceava, ai Primăriei și Consiliului Local Suceava, ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Open Network for Community Development (TON).

Secțiunea plenară a Conferinței “Challenges and opportunities for a sustainable development” găzduită de Aula din Corpul E a USV, a debutat în data de 30 mai, fiind moderată de către prof. univ. dr. Carmen Eugenia Nastase, decan al FEEA.

În cadrul secțiunii plenare au luat cuvântul: prorector prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean; Patrick van den NieuWenhof, reprezentant al ADR-Vlanderen; prof. univ. dr. Monica Roman, din cadrul Academiei de Studii Economice din București; prof. univ. dr. Sebastian Bruque, de la Universitatea Jaen din Spania și consorțiul NEOLAiA, din care face parte și USV.

Lucrările conferinței au continuat cu intervenția realizată de către Marco Valeri, prof. univ. dr. în cadrul Universității Nicolo Cusano din Italia, dar și cu prezentarea prof. univ. dr. Carmen Eugenia Nastase, care a marcat în cadrul intervenției sale cu titlul rolul primordial al cercetării științifice din universități și al transferului de cunoaștere către mediul economic, oferind ca exemplu practic, în acest sens, realizarea Parcului științific și tehnologic de la Siret, în care și USV a avut o implicare notabilă, ca partener în cadrul proiectului „Infiintarea parcului stiintific si tehnologic East European Border Siret”.

Lucrările științifice au continuat, cu prezentarea lucrărilor științifice pe cele cinci secțiuni tematice și anume: Economie, comerț și servicii; Contabilitate și Finanțe; Management și Administrarea Afacerilor; Matematică, informatică economică și statistică; Turism, patrimoniu și implicare locală.

De asemenea studenții USV au avut privilegiul de a participa la alocuțiunea susținută de către Excelența Sa domnul John Cornet D’Elzius, ambasadorul Belgiei în România, intitulată „On the Belgian Presidency Council of the European Union meeting with students”.

“Considerăm faptul că evenimentul științific acest an, prin cei aproximativ 150 de participanți, a fost unul de succes, care și-a atins scopul propus, acela de permite consolidarea relațiilor științifice și de colaborare dintre cadrele didactice și cercetători, din țară și din străinătate, în direcția stimulării cercetării, dezvoltării și inovării, ca cerințe esențiale pentru a răspunde cu succes provocărilor și oportunităților societății actuale, aflată într-o continuă schimbare.

Succesul acestui eveniment științific, la care au participat cercetători din opt țări europene precum și cercetători de la cele mai prestigioase universități din țară, ne obligă și ne motivează ca edițiile viitoare ale acestei conferințe să se ridice cel puțin la nivelul acesteia, a declarat decanul FEAA, Carmen Eugenia Nastase.