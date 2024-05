Cooperare

Elicopterul SMURD destinat bazei aeriene care se amenajează la Câmpulung Moldovenesc, achiziționat încă din iunie 2021, de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, nu va ajunge în județul Suceava până când lucrările nu vor fi finalizate și punctul de lucru operațional. Întrebat, sâmbătă, dacă elicopterul H135 destinat gestionării misiunilor de evacuare medicală, căutare și salvare în condiții dificile, în special la munte și intervenții aeriene pentru cazuri medicale critice ar putea deservi deocamdată heliportul de la Spitalul Clinic de Urgență Suceava, secretarul de stat dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a răspuns că „elicopterul va fi alocat când suntem gata cu punctul de la Câmpulung”.

Dr. Arafat a declarat că elicopterul de salvare care va fi repartizat la Câmpulung Moldovenesc va fi deservit și de personal medical de la UPU-SMURD a Spitalului Județean Clinic de Urgență Bistrița, în condițiile în care Suceava se confruntă cu deficit de medici urgentiști.

„Elicopterul nu va putea fi deservit doar de medicii și asistenții din Suceava. În primul rând, nu e de ascuns că pe partea de pre-spital – și asta a fost o situație deosebită a medicilor de la UPU Suceava - nu s-a dorit să se asigure continuitatea mașinii de terapie intensivă, chiar când erau medici destui. Înțeleg că s-au găsit soluții ulterior. Pe partea de elicopter, ca număr nu vor putea să asigure singuri, așa că noi am discutat deja cu Bistrița, care nu este departe, unde există un număr suficient de medici la UPU, și care vor participa și ei la efectuarea gărzilor pe elicopter. Nu am teamă că nu vom avea cu cine să operăm elicopterul pe linia medicală. Pe linia de piloți, Ministerul de Interne are piloți pregătiți pentru elicopter, dar ca să funcționeze elicopterul de la Suceava va trebui să fie funcțional punctul de la Câmpulung, pentru că acolo va fi baza lui. Urmărim punctul de la Câmpulung și, în momentul în care este finalizat, putem operaționaliza cel de-al 11-lea punct de intervenție aeriană al SMURD în România”, a declarat secretarul de stat dr. Raed Arafat, sâmbătă, la Suceava.

În ceea ce privește heliportul de la Spitalul Clinic de Urgență Suceava, dr. Arafat a afirmat că acesta va ajuta „pentru recuperarea pacienților și transferul lor și în cursul nopții, dacă este autorizat pentru noapte, de oricare elicopter, fie de cel de la Suceava, fie de cel de la Iași, de la Tg. Mureș”. „În ultima perioadă la Suceava a fost trimis și avionul SMURD și a preluat pacienți, ultima dată chiar doi pacienți deodată, de la aeroportul din Suceava. Și asta este o acțiune care poate să se facă indiferent de oră și în condiții meteo mai grele, chiar”, a spus dr. Arafat.

La baza aeromedicală de la Câmpulung Moldovenesc lucrările au început din data de 13 mai a.c.. Primarul Mihăiță Negură a declarat că se preconizează ca în luna noiembrie a acestui an acest punct de operare să fie funcțional, deși termenul din contract de finalizare a lucrărilor este 13 martie 2025. Primarul este optimist că va reuși să atragă medici urgentiști la Compartimentul de Primiri Urgențe de la spitalul din oraș, acum existând un singur doctor cu această specialitate. Speranța sa se bazează pe faptul că de la începutul acestui an, după ce spitalul a fost dotat cu un computer tomograf performant, aici au venit nu mai puțin de 6 medici, inclusiv un pediatru, un chirurg și un medic specialist în radiologie și imagistică medicală.

„Un elicopter SMURD la Câmpulung Moldovenesc va fi benefic pentru toată zona de munte”, a mai spus primarul Mihăiță Negură.

Contractul de construcție a punctului de operare aeronautică a fost câștigat de asocierea de firme General Construct și Loial Impex. Consiliul Județean Suceava a alocat, din surse proprii, suma de 8,3 milioane de lei pentru amenajarea unei zone de 5500 mp pe care se construiește un hangar, o pistă specială pentru elicoptere, birouri pentru administrarea punctului, precum și pentru dotarea cu instalații speciale și împrejmuiri. Terenul a fost pus la dispoziție de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc. Elicopterul urmează să deservească cu prioritate zona de munte a județului Suceava, zonele izolate și greu accesibile.