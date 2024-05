Confirmare

Prezența echipelor de cercetare și inovare din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, la o competiție de prestigiu în domeniul inventicii, a fost răsplătită cu patru medalii de aur. Cea de-a V-a ediție a International Innovation Summit E-NNOVATE s-a desfășurat în Cracovia, Polonia, în perioada 16-18 mai. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu IBS Global Polonia, Asociația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIIPA), Forumul Inventatorilor Români (FIR) și Asociația Inventatorilor din India. Printre țările participante s-au numărat Polonia, România, India, Indonezia, Iran, Regatul Unit, Malaysia, China, Vietnam și Arabia Saudită.

România a fost reprezentată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea Politehnica București.

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu patru invenții, având ca autori doctoranzi și cadre didactice ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. La finalul procesului de jurizare, inventatorii suceveni au obținut patru medalii de aur.

O primă medalie a fost revendicată pentru invenția Method and system for limiting the load curve, la care coautori sunt Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, Radu-Dumitru Pentiuc, Pavel Atănăsoae, Cezar-Dumitru Popa, Teodor Pop și Visarion Ifrim. Juriul a acordat o a doua medalie de aur pentru invenția Hybrid system for improving the energy efficiency of photovoltaic panels, realizată de Laurențiu-Dan Milici, Mihaela Pavăl, Pavel Atănăsoae, Ilie Nițan, Constantin Ungureanu, Eugen Iavorschi, Irina Alisavetei și Constantin Cornel Tuduriu.

Tot cu o medalie de aur a fost răsplătită invenția System for increasing the quality of sleep, la care coautori sunt Valentin Popa, Ciprian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, Mihai Dimian, Constantin Ungureanu și Mihaela Pavăl.

Cea de a patra medalie de aur din palmaresul echipelor USV la acest important concurs a fost acordată pentru invenția Method for actuating springs made of shape memory materials, realizată de echipa de cadre didactice formată din Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Valentin Popa, Mihai Dimian, Laurențiu Dan Milici, Mihai Rață, Ciprian Afanasov și Constantin Ungureanu.