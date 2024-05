Vasile Rîmbu, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Suceava, a declarat, în cadrul emisiunii „Eu cu cine votez”, că „Suceava este ca un om bolnav, are nevoie de multe intervenții”. El a precizat că are un program detaliat, cu proiecte pe care vrea să le implementeze, dar, pe lângă acestea, cea mai bună abordare este cea pe care a avut-o când era manager la Spitalul Județean Suceava: „Am venit, am studiat, am constatat ce este de făcut și am făcut”.

„Îmi place mie să fiu agresiv în fapte bune”, a declarat Vasile Rîmbu, care a explicat că „de aici poate și acea etichetare de dictator”. Referindu-se la diversele zvonuri legate de persoana sa, Vasile Rîmbu a spus: „Cineva mi-a spus: domne`, o să afli despre tine ceea ce nu ai crezut vreodată că ești. (...) Aceste zvonuri sunt lansate de către oameni care nu știu altceva decât să denigreze”.

