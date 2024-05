Marţi, 21 Mai 2024 (11:52:22)

AUR și-a prezentat, luni seara, la Suceava, candidații pentru Parlamentul European și pe cei pentru alegerile locale din județ, în cadrul unui eveniment organizat pe platoul Cetății de Scaun. Manifestarea electorală a început cu o scenetă care l-a avut ca personaj principal pe voievodul Ștefan cel Mare, cu răzeși viteji, pe de o parte, și „păgâni” și „trădători”, pe de altă parte. Cu mesaje legate de suveranism, identitate națională și familie, președintele AUR, George Simion, le-a spus membrilor și simpatizanților partidului, numiți „oastea AUR”, să facă „alegerea de AUR” deoarece „noi va trebui să trimitem Apărători ai Patriei Române în Parlamentul European”, „oameni care să se lupte pentru națiunea noastră, să nu stea în genunchi, să se lupte pentru familia creștină și să se lupte pentru drepturile noastre fundamentale”.

„La fel ca înaintașii noștri, pe 9 iunie trebuie să avem curaj și să facem alegerea corectă, alegerea de AUR”, a fost mesajul transmis de vorbitorii înconjurați de imagini de domnitori din perioada medievală.

Candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Suceava, preotul Cătălin Axinte, s-a declarat onorat că a fost primit „în familia de AUR”, a cărei lumină speră să fie. „Sunt onorat că m-ați primit în familia dvs. de AUR, am colegi minunați la municipiu și sper să fiu lumina lor în aceste examene care sunt pe 9 iunie, la aceste alegeri. Am un principiu în viață și l-am enunțat ori de câte ori am avut ocazia, referitor la clasa politică care ne conduce de 34 de ani, fiind ei ori de dreapta, ori de stânga, „comasații”, cum le spunem: Puterea celor care ne conduc stă în umilința și în frica noastră. Fiți demni, fiți viteji, așa cum a fost marele voievod [Ștefan cel Mare]. M-am născut de ziua marelui voievod, 2 iulie, și sper să aduc schimbarea și normalitatea în Suceava. Sunt mândru că sunt preot, sunt mândru că sunt bucovinean, dar în primul rând sunt om. Sunt unul dintre dvs. și candidez pentru dvs.”, a spus preotul Axinte.

În prezentarea făcută candidatului la Primăria Suceava de către moderatoarea evenimentului, Cătălin Axinte a fost indicat drept „ omul, preotul, bucovineanul” care „îi va conduce în luptă” pe ceilalți candidați AUR la alegerile locale.

„Cătălin Axinte are 50 de ani, este născut pe 2 iulie, de ziua voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, preot la Biserica Sf. Mina din Suceava, căsătorit, tată a 3 copii, a construit și ctitorit două biserici- Sf. Mina și Sf. Ecaterina în Suceava, absolvent al Facultății de Teologie „Valahia” din Târgoviște și al Facultății de Administrație Publică „Ștefan cel Mare” Suceava, consilier economic la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în perioada 2007-2014. A adus primele fonduri europene pentru restaurarea monumentelor istorice din Bucovina – 6 milioane de euro pentru Dragomirna, Sucevița și Moldovița. Este preotul care a adus prima oară în România Lumina Sfântă de la Ierusalim, în 2009. Vine astăzi pentru a se lupta la Primăria municipiului Suceava”, a fost prezentarea făcută candidatului AUR la funcția de primar de Suceava.

Îndemnul final al liderilor AUR pentru membrii și simpatizanții partidului a fost: „Pe toate cele 5 buletine de vot puneți cu sete ștampila pe AUR. Atât trebuie să țineți minte și, mai departe, oastea de AUR o să lupte pentru voi și o să fie apărători ai patriei române”.