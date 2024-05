Finalul de drum prin Europa

Am intrat în partea finală a campionatelor din întreaga Europă. Bătăliile pentru titlu, cupele europene şi evitarea retrogradărilor sunt încinse la extrem, iar acolo unde totul se decide chiar în ultima etapă, se ajunge fie la momente tensionate şi dramatice, fie la spectacole de-a dreptul înduioşătoare, cum a fost cel al despărţirii întregii suflări fotbalistice din Liverpool de neamţul care a antrenat această legendă timp de aproape un deceniu. Finalul a fost pe muchie de cuţit în Anglia, unde abia ultima etapă a adus al nu se mai ştie câtelea titlu (ei, se ştie, dar mă prefac eu că nu!) la Manchester, dar nu la United, şi ea o legendă uriaşă, ci la City, unde Pep Guardiola, fie că-mi place mie sau nu, construieşte şi el de aproape un deceniu un monument care va dăinui şi după ce Pep va părăsi Albionul. Un final incandescent a avut loc şi în Franţa, dar în partea inferioară, unde Metz-ul lui Loți Boloni a suferit până în ultima dintre ultimele secunde ale prelungirilor, diferenţa de golaveraj dintre ea şi Lorient anulându-se pe parcursul ultimului meci, când Metz a pierdut acasă (0-2), iar Lorient a câştigat cu 5-0, astfel că au terminat la egalitate perfectă de puncte şi de golaveraj. Criteriul decisiv a fost căîn meciurile directe Metz a înscris în deplasarea de la Lorient 3 goluri, iar Lorient la Metz numai 2! Site-ul oficial a încurcat borcanele, astfel că iniţial Metz a apărut sub Lorient în clasament, retrogradatădirect, având mai puţine goluri înscrise. Ce mai, şi la alţii e ca la nebuni! Metz are de disputat acum barajul cu Saint Etienne pentru supravieţuire.