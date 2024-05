Marţi, 21 Mai 2024 (11:34:24)

Unul dintre cei mai experimentați candidați la Consiliul Local Suceava, din partea PNL, este Mihai Flutur, cunoscut nu doar ca specialist în agricultură, ci și pentru că e bun gospodar.

Mihai Flutur este în primul rând un om muncitor, care în orice activitate/proiect se angajează se dedică întru totul și își asumă responsabilitatea lucrului bine făcut.

Are 53 de ani și 33 de ani de activitate la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, unde este în prezent șef de laborator.

“Cred că în momentul de față, municipiul Suceava duce lipsă de un primar ca Lucian Harșovschi. Am încredere că Lucian are determinarea necesară pentru a construi un viitor tot mai bun pentru municipiul Suceava, pentru că am văzut cu toții cât de implicat a fost în viața comunității ca viceprimar cu atribuții limitate. Lucian este un om printre oameni, te ascultă, își dorește să te ajute și face tot posibilul ca problemele tuturor să fie rezolvate”, spune Mihai Flutur, reprezentant destoinic al comunității din care face parte în deliberativul local al Sucevei.

Bucuros să îl aibă în echipă, Lucian Harșovschi, candidatul de primar al Sucevei, afirmă:

„Împreună cu Mihai și cu toți sucevenii, pe 9 iunie, Alegem Viitorul!”.