Serialul Game of Thrones rămâne un nume de referință în domeniu de ani buni de când s-a încheiat. Mulți oameni îl consideră chiar cel mai bun serial din istorie, astfel că orice știre care apare despre el stârnește în continuare interesul.

Game of Thrones a avut deja o continuare și în discuții mai sunt și altele. Însă mulți își aduc aminte cu drag de momentele în care așteptau noi episoade. Fiind un serial fenomen, Game of Thrones a mărit interesul pentru anumite orașe în care s-au filmat scene.

Iată care sunt cele mai cunoscute:

Dubrovnik (Croația)

În serialul Game of Thrones aici s-a aflat Ținutul Regelui, cel mai mare oraș din Westeros, care avea și rol de capitală. Aceasta a fost stabilită aici de Familia Targaryen atunci când a fost construit Tronul de Fier din săbiile inamicilor. Chiar și după ce Eddard Stark și Robert Baratheon i-au înlăturat pe Targaryens, capitala a fost păstrată tot în King's Landing. Cât privește orașul Dubrovnik, el reprezintă o cetate superbă ce are o arhitectură aparte. Ține cont că vara este foarte aglomerat, iar în ultimii ani au fost introduse noi reguli. Prin oraș vei vedea afișate regulile pe care turiștii trebuie să le respecte.

Sevilla (Spania)

Grădinile din Alcazar sunt mândria orașului Sevilla și au putut fi văzute și în sezonul cu numărul 5 al serialului, atunci când prințul Doran de Martell discută cu Ellaria Sand despre Oberyn, fratele său. În scena respectivă, Ellaria caută răzbunare pe Lannisters după ce au fost implicați în moartea lui Oberyn, dar Doran încearcă să găsească o soluție de pace. Cât privește grădinile, ele fac parte din top 10 atracții turistice din Sevilla. Simbolul orașului este însă Plaza de España.

Islanda

Islanda este una dintre cele mai spectaculoase țări din Europa, prin peisajele superbe pe care le are. Așa că este de înțeles de ce producătorii Game of Thrones au decis ca anumite scene să fie filmate aici. Ba chiar turismul din Islanda a crescut considerabil după apariția în serial. Aici se află Tara Focului și a Gheții din serial, astfel că mulți fani își aduc aminte de ele.

Stranocum (Irlanda de Nord)

Este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Irlanda de Nord. Este înconjurat de fagi pe margine și în serial este considerat Kingsroad. A fost parcurs de Arya Stark atunci când s-a deghizat în băiat. Aceasta nu este însă singura locație din Irlanda de Nord care apare în serial. Tot aici au mai fost filmate scene și în Tollymore Forest, Ballintoy Harbour și Downhill Beach.

Game of Thrones a rămas în istorie

Cele opt sezoane pe care Game of Thrones le-a avut au ținut cu sufletul la gură milioane de oameni. Cea mai simplă dovadă e dată de media audiențelor din ultimul sezon: 44,2 milioane de oameni. În plus, este și cel mai scump serial făcut vreodată, cu o medie de 10 milioane de dolari pentru fiecare episod.

A fost și serialul cu cel mai mare succes din istoria HBO, companie care a profitat din plin de popularitatea producției. Astfel au fost licențiate drepturi pentru armura folosită în serial, bijuterii, dar au fost lansate chiar și colecții de haine.

Și industria de jocuri s-a implicat și au apărut titluri licențiate ca A Game of Thrones Genesis și Game of Thrones (2017). Ulterior au apărut și jocuri ca la aparate online: Game of Thrones (Microgaming) și Game of Thrones (Slingshot Studios). Ambele se bucură de popularitate la cazinourile legale din țara noastră, având în vedere baza uriașă de fani pe care serialul o are.

Sursa foto - canva.com