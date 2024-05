Enigma din play-out

Adevărat a înviat Cristos, a înviat cumva și campionatul nostru cel de toate etapele, iertată fie-mi apropierea. Când spuneam că interesul s-a mutat în play-out, nu mă gândeam că vom ajunge la ultima etapă și fiecare dintre ultimele 5 echipe clasate pot fie să scape de retrogradare direct, fără baraj, fie să retrogradeze direct!

Se impune un paragraf nou, ca o pauză de tras aer în piept după o astfel de afirmație. Nu cumva e o greșeală? Și totuși, se învârte – spunea Galilei, după ce fusese forțat să retracteze. Aici nu e vorba de forțat, nici de retractat, pur și simplu așa stau lucrurile. Iată, Botoșani. După un parcurs aproape ireal, care i-a urcat de pe ultimul loc la finalul sezonului regulat pe locul de deasupra barajului (!), se poate pierde totul în ultimul meci! Iar acest meci este nici mai mult nici mai puțin decât derby-ul Moldovei, Galați-Botoșani. Ei bine, poate vă amintiți, aceasta a fost ultima partidă jucată în anul 2023 și remarcam atunci că Botoșani era singura echipă din Europa fără meci câștigat în campionatul intern... Dar FC Botoșani a câștigat, luând o adevărată gură de aer, iar de atunci ceva s-a schimbat. Mai mult cu suișuri decât coborâșuri, moldovenii au ajuns aici unde se găsesc acum, salvați direct, înainte de această etapă. Dar fotbalul are darul ăsta de a aranja lucrurile pe invers, oare va fi și acum așa, adică să bată Oțelul? De data asta, cel puțin în teorie, gălățenii au un obiectiv de atins, locul secund din play-out nefiind asigurat.

Calcule s-au făcut și în dungă în presa sportivă, așa că nu trec prin fiecare competitoare, ci sar direct la ultima. Dar cine este aceasta? În clasamente apare Craiova lui Mititelu, aceasta fiind la egalitate de puncte cu Dinamo, doar că acest lucru se întâmplă pentru că aplicațiile operează cu criterii clasice, cum ar fi golaverajul. Dar dacă egalitatea la puncte se păstrează și după ultima etapă, Craiova saltă peste Dinamo. Deci, practic, Dinamo este ultima înainte de ultima etapă. Ce șanse are? Trebuie neapărat să bată liderul (UTA), care nu mai are miză, însă are nevoie să bage sub ea între două și patru contracandidate, astfel: pe Craiova – dacă nu câștigă acasă cu Hermannstadt, pe Iași – dacă pierde acasă cu Petrolul, pe Voluntari – dacă pierde acasă cu U Cluj, pe Botoșani – dacă pierde la Galați. Greu, dar...