Nemulțumire

Artistul plastic sucevean Constantin Severin declară că expresionismul arhetipal, „conceptul pe care l-am teoretizat și promovat”, este „ținta unei fraude intelectuale în Germania”.

„Nu mi-am dorit deloc ca acest curent de impact internațional din arta contemporană, important atât pentru mine, cât și pentru cultura română, să devină mai cunoscut în urma unui scandal, am visat mereu că se va răspândi și va fi îmbrățișat cu bucurie în mod organic. Arta e bucurie, dragoste și cunoaștere”, spune Constantin Severin, care a explicat pe îndelete care este nemulțumirea lui.

„La câteva zile după ce am fost acceptat de o galerie de artă importantă din Toronto, Artio Gallery (cu spații de expunere în Toronto, New York, Barcelona și Paris), aflu cu surprindere și revoltă că la 23 de ani după ce am inventat și lansat în lumea artei un nou concept/curent, expresionismul arhetipal, în anul 2023 artistul germano-suedez Peter Backhaus, curatorul Davood Khazaie și galeria de artă Pashmin Art din Hamburg atribuie în mod nelegitim paternitatea acestei idei artistului germano-suedez pe care îl promovează. Într-un articol publicat pe blogul artistului și intitulat <Peter Backhaus and His Archetypal Expressionism>, curatorul său afirmă negru pe alb că Peter Backhaus este teoreticianul și inventatorul expresionismului arhetipal”, spune artistul sucevean.

Constantin Severin asemnalat această „incredibilă fraudă intelectuală în primul rând autorilor ei, artistul Peter Backhaus și galeriei Pashmin Art”, dar nu a primit niciun răspuns, deși au trecut două săptămâni, „din păcate un semn evident că și-o însușesc în mod conștient și programat, încercând să inducă în eroare iubitorii de artă, în ciuda tuturor evidențelor”.

În ultimii 24 de ani, internetul este plin de evenimentele create de Constantin Severin sub semnul acestui concept - expresionismul arhetipal - care poate crea o punte între cultura occidentală și cea orientală (mai apropiată de vechile arhetipuri).

Povestea expresionismului arhetipal, „cu un statement/manifest bine articulat”, spune artistul Constantin Severin, a început în anul 2000, în municipiul Suceava, în timp ce artistul scria o cronică de artă despre pictura artistului franco-român Georges Cotos. „Atunci mi-a venit ideea acestui nou concept, iar în anul următor, 2001, l-am folosit din nou într-o cronică de artă la expoziția retrospectivă a marelui sculptor Ovidiu Maitec, de la Muzeul Național de Artă al României. Fragmente din ambele cronici de artă le-am inclus în compoziția primei lucrări din seria de 223 de picturi dedicate expresionismului arhetipal, <Text și Timp 1>. Cu o săptămână înaintea vernisajului expoziției mele de debut, <Text și Timp>, organizată în septembrie 2004 la Muzeul Național al Bucovinei, am avut curajul să trimit manifestul expresionismului arhetipal și imagini cu câteva picturi din expoziție la postul global de televiziune EuroNews din Lyon, care promovează o agendă cu evenimente artistice importante din întreaga Europă. A doua zi, expertul de artă german Wolfgang Spindler, probabil impresionat de noua viziune artistică, m-a anunțat că expoziția mea prezentată de criticul de artă Valentin Ciucă și de marele pictor Ilie Boca va fi promovată timp de trei zile de EuroNews”, a completat Severin. De atunci, peste 50 de artiști din întreaga lume au aderat la noua mișcare artistică, spune artistul sucevean, unii deja nume importante ale artei contemporane, precum Doru Covrig și Rudy von Kronstadt din România, Alberto D'Assumpcao (Portugalia), Bruce Rimell (Marea Britanie), Michal Trpk (Cehia), Nathalie Detsch Southworth și Yulia Kirschner din Elveția, Fefe Talavera din Brazilia etc., iar numeroși istorici, critici și curatori de artă din România și străinătate au scris cuvinte memorabile despre expresionismul arhetipal și arta lui Constantin Severin, precum Helen Gorrill, Valentin Ciucă, Adina Rențea, Marius Tița, Raluca Băloiu, Corneliu Ostahie, Iulia Mesea, Olga Borte, Luca Curci, Ana Arsinca, Maria Ana Tupan, Marina Roman, Monica Guerra, Tiberiu Cosovan etc.

„Două repere de neuitat ale acestei aventuri artistice au fost trofeul <Dunăre-Marea Neagră> acordat de Fundația <Eurolink – House of Europe>, pentru conceptul pe care l-am teoretizat și promovat, expresionismul arhetipal (din comitetul de selecție au făcut parte următoarele personalități: Ambasadorul Liviu Bota, fost secretar general adjunct al Organizației Națiunilor Unite, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, Cristian Hera, vicepreședintele Academiei Române, și Sever Avram, președintele executiv al Fundației <Eurolink – House of Europe> din București), iar în anul 2022, curatorul Adina Rențea, alături de criticul de artă Marius Tița și având în catalog o cronică de artă scrisă de cunoscutul istoric de artă și artist, Helen Gorrill, din Marea Britanie, au vernisat la Muzeul Municipiului București expoziția personală de pictură cu titlul sugestiv <Două decenii sub semnul Expresionismului Arhetipal-2002-2022>”, a completat Constantin Severin.